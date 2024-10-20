Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: 51 Hai Bà Trưng, TP Huế

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Hỗ trợ khách hàng qua email, chatbox hoặc phone call. Phối hợp với team onboarding cung cấp và nhập dữ liệu theo yêu cầu Tiếp nhận và phân tích các yêu cầu của khách hàng và liên lạc với các bộ phận liên quan trong công ty để đưa ra giải pháp. Phối hợp và theo dõi quá trình xử lý yêu cầu để đảm bảo giải quyết thành công các vấn đề yêu cầu của khách hàng Trả lời các câu hỏi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ; đề xuất thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác. Hỗ trợ xử lý các yêu cầu khác của khách hàng. Báo cáo công việc với cấp trên. Công việc yêu cầu làm theo ca đảm bảo 5 ngày/tuần, ngày nghỉ luân phiên, không cố định ngày nghỉ vào thứ 7, chủ nhật, Lễ Tết.
Hỗ trợ khách hàng qua email, chatbox hoặc phone call.
Phối hợp với team onboarding cung cấp và nhập dữ liệu theo yêu cầu
Tiếp nhận và phân tích các yêu cầu của khách hàng và liên lạc với các bộ phận liên quan trong công ty để đưa ra giải pháp.
Phối hợp và theo dõi quá trình xử lý yêu cầu để đảm bảo giải quyết thành công các vấn đề yêu cầu của khách hàng
Trả lời các câu hỏi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ; đề xuất thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác.
Hỗ trợ xử lý các yêu cầu khác của khách hàng.
Báo cáo công việc với cấp trên.
Công việc yêu cầu làm theo ca đảm bảo 5 ngày/tuần, ngày nghỉ luân phiên, không cố định ngày nghỉ vào thứ 7, chủ nhật, Lễ Tết.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có thể làm việc linh động theo ca:
Ứng viên có kỹ năng đọc hiểu và viết Tiếng Anh tốt Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng, telesales,... Có kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng văn phòng tốt. Có thể làm việc linh hoạt về thời gian, sẵn sàng làm theo ca ngày, ca đêm, ngày lễ, cuối tuần,...Làm việc 5 ngày / tuần, ngày nghỉ luân phiên không cố định vào thứ 7 và chủ nhật.
Ứng viên có kỹ năng đọc hiểu và viết Tiếng Anh tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng, telesales,...
Có kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng văn phòng tốt.
Có thể làm việc linh hoạt về thời gian, sẵn sàng làm theo ca ngày, ca đêm, ngày lễ, cuối tuần,...Làm việc 5 ngày / tuần, ngày nghỉ luân phiên không cố định vào thứ 7 và chủ nhật.
Kỹ năng khác:
Nhanh nhẹn Giao tiếp nhã nhặn, lịch sự Có khả năng ghi nhớ tốt Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc Có kỹ năng tự quản lý công việc, đảm bảo deadline Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực Có tinh thần làm việc nhóm
Nhanh nhẹn
Giao tiếp nhã nhặn, lịch sự
Có khả năng ghi nhớ tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Có kỹ năng tự quản lý công việc, đảm bảo deadline
Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực
Có tinh thần làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng 17 ngày nghỉ tính lương trong năm Được định hướng đào tạo và hướng dẫn trên dự án thực tế; Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực Review lương, công việc định kỳ 2 lần/ năm Thưởng cho nhân viên xuất sắc năm Tiền lương tháng 13 Quà Tặng sinh nhật, tiệc sinh nhật Du lịch nước ngoài, team building, company trip. Các hoạt động vui chơi giải trí ngoài giờ làm việc
Được hưởng 17 ngày nghỉ tính lương trong năm
Được định hướng đào tạo và hướng dẫn trên dự án thực tế;
Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực
Review lương, công việc định kỳ 2 lần/ năm
Thưởng cho nhân viên xuất sắc năm
Tiền lương tháng 13
Quà Tặng sinh nhật, tiệc sinh nhật
Du lịch nước ngoài, team building, company trip.
Các hoạt động vui chơi giải trí ngoài giờ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC

CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: - Tầng 8, toà nhà MMC, 51 Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

