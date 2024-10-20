Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 51 Hai Bà Trưng, TP Huế

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Hỗ trợ khách hàng qua email, chatbox hoặc phone call. Phối hợp với team onboarding cung cấp và nhập dữ liệu theo yêu cầu Tiếp nhận và phân tích các yêu cầu của khách hàng và liên lạc với các bộ phận liên quan trong công ty để đưa ra giải pháp. Phối hợp và theo dõi quá trình xử lý yêu cầu để đảm bảo giải quyết thành công các vấn đề yêu cầu của khách hàng Trả lời các câu hỏi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ; đề xuất thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác. Hỗ trợ xử lý các yêu cầu khác của khách hàng. Báo cáo công việc với cấp trên. Công việc yêu cầu làm theo ca đảm bảo 5 ngày/tuần, ngày nghỉ luân phiên, không cố định ngày nghỉ vào thứ 7, chủ nhật, Lễ Tết.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có thể làm việc linh động theo ca:

Ứng viên có kỹ năng đọc hiểu và viết Tiếng Anh tốt Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng, telesales,... Có kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng văn phòng tốt. Có thể làm việc linh hoạt về thời gian, sẵn sàng làm theo ca ngày, ca đêm, ngày lễ, cuối tuần,...Làm việc 5 ngày / tuần, ngày nghỉ luân phiên không cố định vào thứ 7 và chủ nhật.

Kỹ năng khác:

Nhanh nhẹn Giao tiếp nhã nhặn, lịch sự Có khả năng ghi nhớ tốt Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc Có kỹ năng tự quản lý công việc, đảm bảo deadline Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực Có tinh thần làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng 17 ngày nghỉ tính lương trong năm Được định hướng đào tạo và hướng dẫn trên dự án thực tế; Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực Review lương, công việc định kỳ 2 lần/ năm Thưởng cho nhân viên xuất sắc năm Tiền lương tháng 13 Quà Tặng sinh nhật, tiệc sinh nhật Du lịch nước ngoài, team building, company trip. Các hoạt động vui chơi giải trí ngoài giờ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC

