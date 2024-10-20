Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC
- Thừa Thiên Huế: 51 Hai Bà Trưng, TP Huế
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Hỗ trợ khách hàng qua email, chatbox hoặc phone call.
Phối hợp với team onboarding cung cấp và nhập dữ liệu theo yêu cầu
Tiếp nhận và phân tích các yêu cầu của khách hàng và liên lạc với các bộ phận liên quan trong công ty để đưa ra giải pháp.
Phối hợp và theo dõi quá trình xử lý yêu cầu để đảm bảo giải quyết thành công các vấn đề yêu cầu của khách hàng
Trả lời các câu hỏi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ; đề xuất thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác.
Hỗ trợ xử lý các yêu cầu khác của khách hàng.
Báo cáo công việc với cấp trên.
Công việc yêu cầu làm theo ca đảm bảo 5 ngày/tuần, ngày nghỉ luân phiên, không cố định ngày nghỉ vào thứ 7, chủ nhật, Lễ Tết.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kỹ năng đọc hiểu và viết Tiếng Anh tốt Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng, telesales,... Có kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng văn phòng tốt. Có thể làm việc linh hoạt về thời gian, sẵn sàng làm theo ca ngày, ca đêm, ngày lễ, cuối tuần,...Làm việc 5 ngày / tuần, ngày nghỉ luân phiên không cố định vào thứ 7 và chủ nhật.
Ứng viên có kỹ năng đọc hiểu và viết Tiếng Anh tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng, telesales,...
Có kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng văn phòng tốt.
Có thể làm việc linh hoạt về thời gian, sẵn sàng làm theo ca ngày, ca đêm, ngày lễ, cuối tuần,...Làm việc 5 ngày / tuần, ngày nghỉ luân phiên không cố định vào thứ 7 và chủ nhật.
Kỹ năng khác:
Kỹ năng khác:
Nhanh nhẹn
Giao tiếp nhã nhặn, lịch sự
Có khả năng ghi nhớ tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Có kỹ năng tự quản lý công việc, đảm bảo deadline
Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực
Có tinh thần làm việc nhóm
Tại CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng 17 ngày nghỉ tính lương trong năm
Được định hướng đào tạo và hướng dẫn trên dự án thực tế;
Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực
Review lương, công việc định kỳ 2 lần/ năm
Thưởng cho nhân viên xuất sắc năm
Tiền lương tháng 13
Quà Tặng sinh nhật, tiệc sinh nhật
Du lịch nước ngoài, team building, company trip.
Các hoạt động vui chơi giải trí ngoài giờ làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
