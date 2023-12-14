[Tây Ninh] GHN [GIAOHANGNHANH] - NHÂN VIÊN GIAO HÀNG - LƯƠNG ĐẾN 15 TRIỆU/THÁNGKHU VỰC TRẢNG BÀNG 6 người Toàn thời gian cố định lương Từ 10 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại GHN
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh: Phường An Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh, Huyện Trảng Bàng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Lấy hàng tại bưu cục, đi giao và thu tiền khách, cuối ngày bàn giao lại tiền COD và hàng giao không thành công lại cho bưu cục.
- Tìm kiếm khách hàng mới tại khu vực phụ trách.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu: Đủ 18 tuổi, có xe máy và sử dụng điện thoại Android
- Hồ sơ đơn giản: CCCD/CMND và Mã định danh mức 2
Tại GHN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 9 - 15 triệu/tháng, được chi trả 2 lần
- Bảo hiểm tai nạn lên tới 50.000.000 VNĐ
- Được xét duyệt hợp đồng lao đồng hưởng BHXH khi đủ thâm niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GHN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
