Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Lô 10

- 2 đường N8, khu công nghiệp Phước Đông, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Gò Dầu, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

1. Quản lý hoạt động đóng gói
Giám sát quá trình đóng gói sợi polyester đảm bảo đúng quy cách, trọng lượng, tem nhãn, pallet...
Phân công, điều phối công nhân đóng gói theo kế hoạch sản xuất
Đảm bảo tiến độ đóng gói đáp ứng lịch xuất hàng.
2. Kiểm soát chất lượng
Kiểm tra bao bì, tem nhãn, phương pháp quấn/buộc đảm bảo không bị hư hỏng trong vận chuyển.
Phối hợp với QC để xử lý hàng lỗi hoặc không đạt tiêu chuẩn.
3. Quản lý nhân sự
Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc đào tạo, hướng dẫn và giám sát công nhân.
Chấm công, đánh giá hiệu suất, đề xuất khen thưởng/kỷ luật.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:
Biết tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết cơ bản để giao tiếp và làm việc)
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý nhân lực trong môi trường sản xuất
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sợi / dệt / bao bì / đóng gói
Kỹ năng tổ chức công việc, phân công nhân sự và giám sát hiệu quả
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, được thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm thực tế.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và đề cao sự hợp tác.
Cơ hội được đào tạo nâng cao kỹ năng, phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Hỗ trợ bữa trưa miễn phí tại công ty.
Hỗ trợ ký túc xá tiện nghi dành cho nhân viên ở xa (trang bị máy lạnh, máy nước nóng lạnh, giường, nệm,...).

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

