Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company
Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Khánh Hoà
- Long An ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Giám sát, kiểm tra và điều phối thi công hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật
Lập kế hoạch thi công chi tiết, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình
Kiểm tra vật tư, thiết bị và nghiệm thu các hạng mục công việc tại hiện trường
Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật, điều chỉnh bản vẽ nếu cần thiết
Phối hợp với chỉ huy trưởng, nhà thầu, tư vấn giám sát để triển khai dự án đúng tiến độ
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi yêu cầu: Từ 24 đến dưới 45 tuổi , sẵn sàng đi dự án theo điều động (Miền Trung, Nam, Bắc)
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp/xây dựng cầu đường/cấp thoát nước (Lưu ý CV đính kèm bằng cấp scan)
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có Tối thiểu 2 năm làm kỹ sư hiện trường trong các dự án hạ tầng cấp thoát nước/ hoặc ứng viên có kinh nghiệm từ 3-5 năm kỹ sư hiện trường các dự án xây dựng dân dụng, hạ tầng...
Tinh thần học hỏi, phối hợp, hỗ trợ, tương tác tốt;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel...), các phần mềm chuyên ngành.
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp/xây dựng cầu đường/cấp thoát nước (Lưu ý CV đính kèm bằng cấp scan)
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có Tối thiểu 2 năm làm kỹ sư hiện trường trong các dự án hạ tầng cấp thoát nước/ hoặc ứng viên có kinh nghiệm từ 3-5 năm kỹ sư hiện trường các dự án xây dựng dân dụng, hạ tầng...
Tinh thần học hỏi, phối hợp, hỗ trợ, tương tác tốt;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel...), các phần mềm chuyên ngành.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ: 15.000.000đ –22.000.000đ/26 công/tháng
Phụ cấp ăn , ở theo công trình
Được công ty gia hạn hàng năm gói bảo hiểm sức khoẻ cao cấp PTI, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hàng năm
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN....phép năm theo qui định
Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty
Chế độ thăm nhà theo quy định phúc lợi của công ty
Trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao
Phụ cấp ăn , ở theo công trình
Được công ty gia hạn hàng năm gói bảo hiểm sức khoẻ cao cấp PTI, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hàng năm
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN....phép năm theo qui định
Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty
Chế độ thăm nhà theo quy định phúc lợi của công ty
Trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI