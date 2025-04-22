Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Kỹ sư hiện trường

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Khánh Hoà

- Long An ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Giám sát, kiểm tra và điều phối thi công hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật
Lập kế hoạch thi công chi tiết, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình
Kiểm tra vật tư, thiết bị và nghiệm thu các hạng mục công việc tại hiện trường
Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật, điều chỉnh bản vẽ nếu cần thiết
Phối hợp với chỉ huy trưởng, nhà thầu, tư vấn giám sát để triển khai dự án đúng tiến độ

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi yêu cầu: Từ 24 đến dưới 45 tuổi , sẵn sàng đi dự án theo điều động (Miền Trung, Nam, Bắc)
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp/xây dựng cầu đường/cấp thoát nước (Lưu ý CV đính kèm bằng cấp scan)
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có Tối thiểu 2 năm làm kỹ sư hiện trường trong các dự án hạ tầng cấp thoát nước/ hoặc ứng viên có kinh nghiệm từ 3-5 năm kỹ sư hiện trường các dự án xây dựng dân dụng, hạ tầng...
Tinh thần học hỏi, phối hợp, hỗ trợ, tương tác tốt;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel...), các phần mềm chuyên ngành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 15.000.000đ –22.000.000đ/26 công/tháng
Phụ cấp ăn , ở theo công trình
Được công ty gia hạn hàng năm gói bảo hiểm sức khoẻ cao cấp PTI, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hàng năm
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN....phép năm theo qui định
Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty
Chế độ thăm nhà theo quy định phúc lợi của công ty
Trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

