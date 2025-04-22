Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Khánh Hoà - Long An ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh

Giám sát, kiểm tra và điều phối thi công hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật

Lập kế hoạch thi công chi tiết, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình

Kiểm tra vật tư, thiết bị và nghiệm thu các hạng mục công việc tại hiện trường

Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật, điều chỉnh bản vẽ nếu cần thiết

Phối hợp với chỉ huy trưởng, nhà thầu, tư vấn giám sát để triển khai dự án đúng tiến độ

Tuổi yêu cầu: Từ 24 đến dưới 45 tuổi , sẵn sàng đi dự án theo điều động (Miền Trung, Nam, Bắc)

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp/xây dựng cầu đường/cấp thoát nước (Lưu ý CV đính kèm bằng cấp scan)

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có Tối thiểu 2 năm làm kỹ sư hiện trường trong các dự án hạ tầng cấp thoát nước/ hoặc ứng viên có kinh nghiệm từ 3-5 năm kỹ sư hiện trường các dự án xây dựng dân dụng, hạ tầng...

Tinh thần học hỏi, phối hợp, hỗ trợ, tương tác tốt;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel...), các phần mềm chuyên ngành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 15.000.000đ –22.000.000đ/26 công/tháng

Phụ cấp ăn , ở theo công trình

Được công ty gia hạn hàng năm gói bảo hiểm sức khoẻ cao cấp PTI, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hàng năm

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN....phép năm theo qui định

Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty

Chế độ thăm nhà theo quy định phúc lợi của công ty

Trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao

