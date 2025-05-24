Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Tây Ninh - Đồng Nai - An Giang ...và 8 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Chăm sóc khách hàng và triển khai chính sách kinh doanh của Công ty

Phát triển và tìm kiếm hệ thống khách hàng

Thực hiện các chương trình hội thảo bán hàng theo kế hoạch Công ty

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cấp quán lý

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên ngành về Nông nghiệp: Bảo vệ thực vật, Nông học, Trồng trọt, Nông lâm, Kinh tế nông nghiệp,...

- Giới tính: Nam.

- Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thống nhất khi tham gia phỏng vấn

- Hỗ trợ chi phí ăn uống, nhà ở, đi lại khi đi công tác

- Đảm bảo quyền lợi theo luật Lao động, luật BHXH-BHYT-BHTN.

- Thưởng Lễ Tết, du lịch hàng năm, thưởng doanh số theo chính sách công ty,

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO

