Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh:
- Tây Ninh
- Đồng Nai
- An Giang ...và 8 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Chăm sóc khách hàng và triển khai chính sách kinh doanh của Công ty
Phát triển và tìm kiếm hệ thống khách hàng
Thực hiện các chương trình hội thảo bán hàng theo kế hoạch Công ty
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cấp quán lý
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên ngành về Nông nghiệp: Bảo vệ thực vật, Nông học, Trồng trọt, Nông lâm, Kinh tế nông nghiệp,...
- Giới tính: Nam.
- Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Thống nhất khi tham gia phỏng vấn
- Hỗ trợ chi phí ăn uống, nhà ở, đi lại khi đi công tác
- Đảm bảo quyền lợi theo luật Lao động, luật BHXH-BHYT-BHTN.
- Thưởng Lễ Tết, du lịch hàng năm, thưởng doanh số theo chính sách công ty,
- Thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm thực tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
