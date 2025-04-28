Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHÔM PHÒNG SẠCH VIỆT NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản xuất panel, xây dựng phòng cách nhiệt, cách âm, văn phòng nhà máy sản xuất.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm (panel, nhôm thanh định hình, phụ kiện khoá cửa …) cho khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng tiềm năng.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, quảng bá sản phẩm.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại cá nhân là một lợi thế.

Am hiểu về thị trường vật liệu xây dựng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM PHÒNG SẠCH VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc, bao gồm: lương cứng + thưởng doanh số + thưởng KPI.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM PHÒNG SẠCH VIỆT NHẬT

