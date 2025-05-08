Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Nhân viên vận hành Công ty CP Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty CP Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công ty CP Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Đồng Nai

- Long An ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc

Thực hiện Kiểm tra, bảo trì hệ thống inverter theo quy định;
Thực hiện vệ sinh Hệ thống inverter, hệ thống Pin NLMT theo quy định;
Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu từ Trưởng Đơn vị.
Một số công việc khác theo yêu cầu (nếu có) trong phạm vi năng lực.

Yêu Cầu Công Việc

Quyền lợi

Hỗ trợ tiền ăn trưa;
Xe công vụ đưa đón (chỉ áp dụng tại HCM);
Thưởng Tháng 13, Hiệu quả công việc;
Tham gia đầy đủ các loại Bảo hiểm xã hội, y tế, …; mở rộng tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7;
Được đào tạo và cấp các chứng chỉ về an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động định kỳ theo quy định;
Môi trường làm việc năng động, với nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja

Công ty CP Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 253 Hoàng Văn Thụ

