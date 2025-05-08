Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Long An ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện Kiểm tra, bảo trì hệ thống inverter theo quy định;

Thực hiện vệ sinh Hệ thống inverter, hệ thống Pin NLMT theo quy định;

Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu từ Trưởng Đơn vị.

Một số công việc khác theo yêu cầu (nếu có) trong phạm vi năng lực.

Tại Công ty CP Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ tiền ăn trưa;

Xe công vụ đưa đón (chỉ áp dụng tại HCM);

Thưởng Tháng 13, Hiệu quả công việc;

Tham gia đầy đủ các loại Bảo hiểm xã hội, y tế, …; mở rộng tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7;

Được đào tạo và cấp các chứng chỉ về an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động định kỳ theo quy định;

Môi trường làm việc năng động, với nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja

