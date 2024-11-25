Tuyển Kế toán ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41 Thảo Điền, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Nhập thông tin hoá đơn, Xuất hóa đơn VAT khách sỉ và lẻ của các shop, cung cấp hóa đơn hỗ trợ công nợ, sale, xuất hóa đơn đi đường

Xử lý hóa đơn sai sót, điều chỉnh (nếu có), xuất hóa đơn trả hàng cho khách hàng

Xuất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ shop

Làm danh sách hóa đơn hủy,làm báo cáo sale và hóa đơn hàng tháng cho shop

Ghi nhận chi phí cố định phát sinh hàng tháng (điện ,nước , tiền thuê nhà...) cho các cửa hàng WH

Ghi nhận chi phí marketing team horeca, chi phí team sale horeca lên hệ thống phần mền.

Xử lý đơn đặt hàng, hàng POSM marketing horeca

Theo dõi và Lập bảng thanh toán công nợ phải trả.

Tiếp đoàn PCCC kiểm tra, hỗ trợ cung cấp chứng từ liên quan ATTP khi có đoàn kiểm tra các shop.

Xử lý thuế cho các chủ nhà cho warehouse thuê là cá nhân

Nhập tiền mặt vào hệ thống và theo dõi các khoản khoản tiền mặt từ shop nộp về văn phòng

Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành Kế Toán, Kế Toán Doanh Nghiệp, Tài Chính, ....

Có trên 4 năm kinh nghiệm làm vị trí kế toán, kế toán công nợ, kế toán thanh toán, kế toán chi phí, tổng hợp

Có hiểu biết về thuế Việt Nam, có kinh nghiệm về hệ thống AX là một lợi thế

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là excel

Kỹ năng tiếng anh đọc, viết email

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội thăng tiến theo năng lực

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

