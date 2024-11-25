Tuyển Kế toán ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

ANNAM GOURMET Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
ANNAM GOURMET Pro Company

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 41 Thảo Điền, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Nhập thông tin hoá đơn, Xuất hóa đơn VAT khách sỉ và lẻ của các shop, cung cấp hóa đơn hỗ trợ công nợ, sale, xuất hóa đơn đi đường
Xử lý hóa đơn sai sót, điều chỉnh (nếu có), xuất hóa đơn trả hàng cho khách hàng
Xuất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ shop
Làm danh sách hóa đơn hủy,làm báo cáo sale và hóa đơn hàng tháng cho shop
Ghi nhận chi phí cố định phát sinh hàng tháng (điện ,nước , tiền thuê nhà...) cho các cửa hàng WH
Ghi nhận chi phí marketing team horeca, chi phí team sale horeca lên hệ thống phần mền.
Xử lý đơn đặt hàng, hàng POSM marketing horeca
Theo dõi và Lập bảng thanh toán công nợ phải trả.
Tiếp đoàn PCCC kiểm tra, hỗ trợ cung cấp chứng từ liên quan ATTP khi có đoàn kiểm tra các shop.
Xử lý thuế cho các chủ nhà cho warehouse thuê là cá nhân
Nhập tiền mặt vào hệ thống và theo dõi các khoản khoản tiền mặt từ shop nộp về văn phòng

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành Kế Toán, Kế Toán Doanh Nghiệp, Tài Chính, ....
Có trên 4 năm kinh nghiệm làm vị trí kế toán, kế toán công nợ, kế toán thanh toán, kế toán chi phí, tổng hợp
Có hiểu biết về thuế Việt Nam, có kinh nghiệm về hệ thống AX là một lợi thế
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là excel
Kỹ năng tiếng anh đọc, viết email

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến theo năng lực
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Liên Hệ Công Ty

ANNAM GOURMET Pro Company

ANNAM GOURMET Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16-18 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

