Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Bình Giang, Thăng Bình, Huyện Thăng Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi công nợ phải thu của đại lý, khách hàng bán lẻ – online, xuất hoá đơn VAT
Kiểm soát công nợ phải trả cho nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì, dịch vụ
Đối chiếu, xác nhận công nợ hàng tháng, làm báo cáo công nợ định kỳ
Phối hợp với các bộ phận kho, bán hàng, mua hàng và kế toán nội bộ
Hạch toán, kiểm tra chứng từ đúng quy định kế toán – thuế

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Sức khoẻ tốt;
- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó, tỉ mỉ
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến thực phẩm

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm được nhiều vị trí khác nhau và thăng tiến
Phụ cấp ăn trưa healthy, thực phẩm hữu cơ, cafe, nước chanh thoải mái
Làm việc trong môi trường nông nghiệp và ưu tiên cá nhân gắn bó lâu dài
Rèn luyện năng lực và nhiều kỹ năng với task công việc phong phú
Được hưởng đầy đủ chế độ nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 17, thôn Bình Tuý, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất