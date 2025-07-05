Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Bình Giang, Thăng Bình, Huyện Thăng Bình

Theo dõi công nợ phải thu của đại lý, khách hàng bán lẻ – online, xuất hoá đơn VAT

Kiểm soát công nợ phải trả cho nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì, dịch vụ

Đối chiếu, xác nhận công nợ hàng tháng, làm báo cáo công nợ định kỳ

Phối hợp với các bộ phận kho, bán hàng, mua hàng và kế toán nội bộ

Hạch toán, kiểm tra chứng từ đúng quy định kế toán – thuế

- Nam/nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Sức khoẻ tốt;

- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó, tỉ mỉ

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến thực phẩm

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm được nhiều vị trí khác nhau và thăng tiến

Phụ cấp ăn trưa healthy, thực phẩm hữu cơ, cafe, nước chanh thoải mái

Làm việc trong môi trường nông nghiệp và ưu tiên cá nhân gắn bó lâu dài

Rèn luyện năng lực và nhiều kỹ năng với task công việc phong phú

Được hưởng đầy đủ chế độ nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN

