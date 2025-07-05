Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: Bình Giang, Thăng Bình, Huyện Thăng Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Theo dõi công nợ phải thu của đại lý, khách hàng bán lẻ – online, xuất hoá đơn VAT
Kiểm soát công nợ phải trả cho nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì, dịch vụ
Đối chiếu, xác nhận công nợ hàng tháng, làm báo cáo công nợ định kỳ
Phối hợp với các bộ phận kho, bán hàng, mua hàng và kế toán nội bộ
Hạch toán, kiểm tra chứng từ đúng quy định kế toán – thuế
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Sức khoẻ tốt;
- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó, tỉ mỉ
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến thực phẩm
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội làm được nhiều vị trí khác nhau và thăng tiến
Phụ cấp ăn trưa healthy, thực phẩm hữu cơ, cafe, nước chanh thoải mái
Làm việc trong môi trường nông nghiệp và ưu tiên cá nhân gắn bó lâu dài
Rèn luyện năng lực và nhiều kỹ năng với task công việc phong phú
Được hưởng đầy đủ chế độ nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
