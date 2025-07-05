Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, ngách 68, ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Xuất/ nhập chứng từ HĐ
Theo dõi công nợ
Kiểm tra, đối chiếu số liệu các bộ phận liên quan
Thu thập chứng từ, đối chiếu, rà soát dữ liệu hàng ngày
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Làm các công việc liên quan đến BHXH, lao động, các công việc có liên quan
Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán
Kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, chính xác, đúng thời hạn
Thành thạo excel, word.
Có khả năng làm việc độc lập
Độ tuổi: 25-40 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, hỷ… du lịch hàng năm
Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật
Thu nhập từ 10-16 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Dậu, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

