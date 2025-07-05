Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, ngách 68, ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Xuất/ nhập chứng từ HĐ

Theo dõi công nợ

Kiểm tra, đối chiếu số liệu các bộ phận liên quan

Thu thập chứng từ, đối chiếu, rà soát dữ liệu hàng ngày

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Làm các công việc liên quan đến BHXH, lao động, các công việc có liên quan

Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán

Kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất

Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, chính xác, đúng thời hạn

Thành thạo excel, word.

Có khả năng làm việc độc lập

Độ tuổi: 25-40 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, hỷ… du lịch hàng năm

Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật

Thu nhập từ 10-16 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin