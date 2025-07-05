Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 11, ngách 68, ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Xuất/ nhập chứng từ HĐ
Theo dõi công nợ
Kiểm tra, đối chiếu số liệu các bộ phận liên quan
Thu thập chứng từ, đối chiếu, rà soát dữ liệu hàng ngày
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Làm các công việc liên quan đến BHXH, lao động, các công việc có liên quan
Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
