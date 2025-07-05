Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH COMEX FARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH COMEX FARM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
CÔNG TY TNHH COMEX FARM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH COMEX FARM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lock I, Khu Ecogreen, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, bao gồm lập báo cáo tài chính, kê khai và nộp báo cáo thuế theo quy định pháp luật
• Hỗ trợ lập các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).
• Thực hiện các công việc liên quan đến thuế (kê khai, nộp thuế)
• Phối hợp theo dõi các đơn hàng xuất khẩu: kiểm tra bộ chứng từ, doanh thu, chi phí vận chuyển, hoàn thuế GTGT.
• Quản lý và kiểm tra định kỳ công nợ khách hàng, nhà cung cấp, đối chiếu với các bộ phận liên quan.
• Theo dõi chi phí hoạt động, lập kế hoạch thu – chi và đề xuất các giải pháp kiểm soát hiệu quả.
• Làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, kiểm toán khi có yêu cầu.
• Hỗ trợ Kế toán trưởng trong các công việc liên quan đến báo cáo quản trị và điều phối kế toán nội bộ.
• Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán và tuân thủ quy định của pháp luật, chính sách thuế hiện hành.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán Tổng hợp. Ưu tiên từng làm việc tại công ty xuất khẩu hoặc có kinh nghiệm trong ngành nông sản.
• Am hiểu các quy định về thuế, báo cáo tài chính, nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
• Thành thạo phần mềm kế toán (MISA/FAST hoặc tương đương), Excel.
• Có tư duy logic, cẩn thận, trung thực và chịu được áp lực cao trong công việc.
• Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH COMEX FARM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh theo năng lực (trao đổi khi phỏng vấn)
• Thưởng theo kết quả công việc, thưởng lễ – Tết, lương tháng 13
• Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo luật lao động
• Môi trường làm việc năng động, ổn định và có cơ hội phát triển lâu dài
• Được hướng dẫn và nâng cao nghiệp vụ kế toán xuất nhập khẩu thực tế
• Tham gia các hoạt động nội bộ, du lịch, team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COMEX FARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH COMEX FARM

CÔNG TY TNHH COMEX FARM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Chung cư Ecogreen, 107 đường Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

