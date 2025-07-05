Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Duong Thanh Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Điều hành và Quản lý phòng Kế toán:

- Tổ chức, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán của doanh nghiệp, bao gồm kế toán tổng hợp, kế toán kho, kế toán công nợ, kế toán ngân hàng, kế toán tiền lương, kế toán thuế, v.v.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán nội bộ và dữ liệu từ các bộ phận liên quan.

- Lập kế hoạch công việc chi tiết, tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của phòng Kế toán.

- Xây dựng, hoàn thiện và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình thanh quyết toán, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả.

- Đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và chính sách của công ty.

- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) cho từng nhân viên trong phòng.

- Tổ chức và chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của phòng Kế toán.

2. Quản lý Hệ thống Kế toán, Hóa đơn – Chứng từ:

- Tổ chức và kiểm soát toàn bộ hệ thống kế toán, hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

- Lập và trình bày báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm), bảng cân đối kế toán.

3. Quản lý thuế

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thuế (GTGT, TNDN, TNCN, v.v.), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và nộp đúng hạn.

- Chịu trách nhiệm công tác quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác.

4. Phân tích Tài chính và Tham mưu:

- Xác định các nguồn dự trữ tài chính, đề xuất các giải pháp tối ưu và tiết giảm chi phí cho công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản mục chi phí, doanh thu, công nợ, hàng tồn kho và tài sản cố định của Công ty.

- Phối hợp với kế toán viên lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm đúng hạn, đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Ban lãnh đạo. Phân tích kết quả tài chính, dự báo dòng tiền và rủi ro tài chính (nếu có).

- Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán, thuế nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đề xuất các giải pháp nhằm thu hút các nguồn vốn hiệu quả cho hoạt động của công ty.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính.

5. Làm việc với các Cơ quan bên ngoài:

- Là đại diện của công ty, trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các cơ quan chức năng khác.

- Cung cấp sổ sách, số liệu, hồ sơ một cách đầy đủ và kịp thời để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

6. Các nhiệm vụ khác:

- Chủ trì công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tài sản, dòng tiền của công ty.

- Đề xuất các ý tưởng cải tiến quy trình, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng Kế toán.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.