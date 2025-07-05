Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Duong Thanh Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Duong Thanh Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Duong Thanh Long
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Công Ty TNHH Duong Thanh Long

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Duong Thanh Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: G2 Đường Số 5, Phường An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Điều hành và Quản lý phòng Kế toán:
- Tổ chức, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán của doanh nghiệp, bao gồm kế toán tổng hợp, kế toán kho, kế toán công nợ, kế toán ngân hàng, kế toán tiền lương, kế toán thuế, v.v.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán nội bộ và dữ liệu từ các bộ phận liên quan.
- Lập kế hoạch công việc chi tiết, tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của phòng Kế toán.
- Xây dựng, hoàn thiện và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình thanh quyết toán, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả.
- Đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và chính sách của công ty.
- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) cho từng nhân viên trong phòng.
- Tổ chức và chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của phòng Kế toán.
2. Quản lý Hệ thống Kế toán, Hóa đơn – Chứng từ:
- Tổ chức và kiểm soát toàn bộ hệ thống kế toán, hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.
- Lập và trình bày báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm), bảng cân đối kế toán.
3. Quản lý thuế
- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thuế (GTGT, TNDN, TNCN, v.v.), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và nộp đúng hạn.
- Chịu trách nhiệm công tác quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác.
4. Phân tích Tài chính và Tham mưu:
- Xác định các nguồn dự trữ tài chính, đề xuất các giải pháp tối ưu và tiết giảm chi phí cho công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các khoản mục chi phí, doanh thu, công nợ, hàng tồn kho và tài sản cố định của Công ty.
- Phối hợp với kế toán viên lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm đúng hạn, đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Ban lãnh đạo. Phân tích kết quả tài chính, dự báo dòng tiền và rủi ro tài chính (nếu có).
- Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán, thuế nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đề xuất các giải pháp nhằm thu hút các nguồn vốn hiệu quả cho hoạt động của công ty.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính.
5. Làm việc với các Cơ quan bên ngoài:
- Là đại diện của công ty, trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các cơ quan chức năng khác.
- Cung cấp sổ sách, số liệu, hồ sơ một cách đầy đủ và kịp thời để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.
6. Các nhiệm vụ khác:
- Chủ trì công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tài sản, dòng tiền của công ty.
- Đề xuất các ý tưởng cải tiến quy trình, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng Kế toán.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Duong Thanh Long Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định pháp luật.
Phép năm, thưởng tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác.
Du lịch hằng năm cùng tập thể Công Ty
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích sáng tạo
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Duong Thanh Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Duong Thanh Long

Công Ty TNHH Duong Thanh Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 4A Đường số 6, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

