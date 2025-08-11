Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km 25, Quốc lộ 6, Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1/ Tiếp nhận & triển khai thiết kế sản xuất

2/ Thiết kế bản vẽ chào hàng

3/ Quản lý hồ sơ kỹ thuật

4/ Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng

- Trình độ: Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12.000.000 – 18.000.000 vnđ

- Được thực hiện nghiên cứu và triển khai các công tác kỹ thuật trong phạm vi phụ trách

- Được đề xuất các nguồn lực cần thiết phục vụ công việc

- Được yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp số liệu phục vụ công tác kỹ thuật

- Được báo cáo kết quả các công việc được giao

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch của công ty.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu

