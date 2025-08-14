Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SUN DQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tham gia xây dựng các chương trình, chính sách tuyển dụng để thu hút các ứng viên có năng lực nộp hồ sơ

- Trực tiếp triển khai các công việc liên quan đến tuyển dụng : Lập kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban trong công ty, đăng tuyển, lọc hồ sơ, quản lý thông tin ứng viên, Trực tiếp phỏng vấn, tổng hợp kết quả phỏng vấn, thủ tục tiếp nhận việc

- Báo cáo, đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng

- Phụ trách quy trình Welcome nhân sự mới

- Phối hợp với các trưởng bộ phận, các quản lý thực hiện theo dõi, khảo sát đánh giá ứng viên trước, trong và sau khi ứng tuyển.

- Kết hợp với các trưởng bộ phận để xây dựng chân dung ứng viên phù hợp cho các vị trí tuyển dụng

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan đến vị trí công việc.

- Có từ 01 năm kinh nghiệm tuyển dụng, thu hút nhân tài

- Khả năng xây dựng mối quan hệ thông qua việc tìm kiếm, kết nối, theo dõi và duy trì với ứng viên, nội bộ Công ty

- Tư duy sáng tạo, khả năng phân tích nội dung và truyền tải ý tưởng tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Chủ động, trách nhiệm, năng động

- Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm: xây dựng quy trình tuyển dụng, xây dựng khung năng lực, xây dựng các chính sách tuyển dụng

Tại CÔNG TY TNHH SUN DQ Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 12.000.000đ-18.000.000đ

- Được hưởng các chế độ Phúc lợi theo quy định của Công ty

- Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUN DQ

