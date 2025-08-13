Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG

Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 131 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện dựng các sản phẩm video, clip cho các nền tảng video ngắn như TikTok, YouTube Shorts, Facebook/Instagram Reels... theo yêu cầu từ chiến dịch truyền thông hoặc dự án nội bộ.
Xử lý hậu kỳ bao gồm cắt ghép, chỉnh màu, lồng tiếng, âm nhạc và hiệu ứng phù hợp để đảm bảo sản phẩm sống động, đúng tinh thần thương hiệu.
Phối hợp chặt chẽ với team sản xuất, content và thiết kế để đảm bảo sản phẩm hoàn chỉnh, đồng bộ và đúng tiến độ.
Chủ động đề xuất cách dựng sáng tạo nhằm tăng sức hút và tối ưu thời lượng, nội dung phù hợp với từng nền tảng.
Quản lý, lưu trữ và phân loại dữ liệu video theo hệ thống, phục vụ cho việc tái sử dụng và tra cứu nhanh chóng.
Chỉnh sửa và xuất file theo chuẩn kỹ thuật phù hợp với từng mục đích truyền thông hoặc phân phối đa nền tảng.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm dựng short video.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc, cộng tác với KOL, influencer hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân, đặc biệt trong các mảng: Công nghệ, Gaming, Giải trí, Tin tức.
Thành thạo phần mềm dựng CapCut và/hoặc Adobe Premiere Pro.
Có tư duy hình ảnh, nhịp dựng tốt và kỹ năng storytelling.
Khả năng xử lý công việc nhanh, chịu được áp lực deadline và sẵn sàng chỉnh sửa theo phản hồi.
Biết cách tối ưu hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng phù hợp với từng định dạng nội dung.
Ưu tiên ứng viên hiểu rõ chính sách kiểm duyệt & Tiêu chuẩn Cộng đồng của TikTok.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP & CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ HẤP DẪN
Mức thu nhập: 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng
Thưởng hiệu suất theo tháng, quý, năm cho nhân viên xuất sắc: từ 1.000.000đ
Ăn trưa miễn phí tại bếp văn phòng
Tập gym miễn phí trong tòa nhà có PT dạy kèm.
Chính sách BHXH/ Phép năm theo quy định.
QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHÂN VIÊN OEG
Ưu đãi sử dụng dịch vụ tại các thương hiệu thành viên trực thuộc OEG
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN RÕ RÀNG - CƠ HỘI GẮN BÓ LÂU DÀI
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong toàn hệ sinh thái của OEG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 131 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

