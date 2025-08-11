Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37A Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện công việc nhập rập, nhảy size, chạy sơ đồ nhằm phục vụ cho việc sản xuất hàng thời trang thiết kế; đảm bảo tính chính xác, tối ưu vải và tiến độ sản xuất:

Nhập rập từ file giấy hoặc file scan vào hệ thống phần mềm (Gerber).

Thiết kế rập cơ bản theo mẫu thiết kế hoặc theo yêu cầu kỹ thuật.

Nhảy size rập đúng theo thông số kỹ thuật từng mẫu.

Chạy sơ đồ cắt nhằm tối ưu vải và hỗ trợ bộ phận cắt.

Xuất file sơ đồ, rập phục vụ cho bộ phận cắt và chuyền may.

Phối hợp với bộ phận thiết kế, kỹ thuật chuyền, kiểm hàng để điều chỉnh rập nếu có phát sinh.

Lưu trữ file rập, sơ đồ khoa học để dễ dàng tra cứu và sử dụng về sau.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên hoặc Ban Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ may mặc hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm tại các xưởng may thời trang

Có kinh nghiệm nhập rập – nhảy size – chạy sơ đồ, biết sử dụng phần mềm Gerber.

Ra được chính xác các loại mẫu từ hình ảnh

Kỹ càng, nhanh nhẹn, cẩn thận

Có tinh thần làm việc cao, sẵn sàng tăng ca khi cần

Hoà đồng, vui vẻ, thái độ hợp tác tốt với mọi người trong xưởng

Tại CÔNG TY TNHH VICT GARMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 12 – 18tr/tháng

Các chế độ khác: Bao cơm trưa (30k/ngày); thưởng chuyên cần; thưởng các dịp Lễ, Tết; đóng BHXH khi đủ điều kiện, nghỉ Lễ, Tết theo quy định….

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Làm việc với những nhân viên may mẫu, kỹ thuật rập có kỹ thuật tốt

Được trau dồi kiến thức, kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VICT GARMENT

