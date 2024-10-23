Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 897 Giải Phóng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào quá trình sản xuất, lên ý tưởng, nội dung kịch bản và quay phim phục vụ cho việc quảng cáo và branding;
- Luôn cập nhật thông tin, xu hướng trên các kênh social;
- Biên tập nội dung video livestream, review feedback, sale, talkshow,...
- Khai thác dữ liệu khách hàng trực tiếp.
- Follow khai thác case tài trợ truyền thông dịch vụ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng phòng Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường đào tạo về Sân khấu, Điện ảnh, Truyền hình, Văn hóa, Báo chí truyền thông, Marketing, các ngành nghề liên quan
- Kỹ năng: Viết kịch bản, xây dựng lựa chọn bối cảnh, nhân vật...
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Spa, Thẩm Mỹ, Phẫu Thuật Thẩm Mỹ
- Kỹ năng làm việc nhóm & khả năng lắng nghe tốt
- Kỹ năng tổ chức, điều phối sắp xếp công việc, cover cùng lúc nhiều đầu việc
- Kỹ năng làm việc chi tiết, khả năng chuyển đổi từ ý tưởng thành sản phẩm thực tế, giải quyết dứt điểm công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính: 10-14 triệu + PC + KPI, sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt
- Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 97 phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

