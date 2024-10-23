Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 897 Giải Phóng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào quá trình sản xuất, lên ý tưởng, nội dung kịch bản và quay phim phục vụ cho việc quảng cáo và branding;

- Luôn cập nhật thông tin, xu hướng trên các kênh social;

- Biên tập nội dung video livestream, review feedback, sale, talkshow,...

- Khai thác dữ liệu khách hàng trực tiếp.

- Follow khai thác case tài trợ truyền thông dịch vụ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng phòng Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường đào tạo về Sân khấu, Điện ảnh, Truyền hình, Văn hóa, Báo chí truyền thông, Marketing, các ngành nghề liên quan

- Kỹ năng: Viết kịch bản, xây dựng lựa chọn bối cảnh, nhân vật...

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Spa, Thẩm Mỹ, Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

- Kỹ năng làm việc nhóm & khả năng lắng nghe tốt

- Kỹ năng tổ chức, điều phối sắp xếp công việc, cover cùng lúc nhiều đầu việc

- Kỹ năng làm việc chi tiết, khả năng chuyển đổi từ ý tưởng thành sản phẩm thực tế, giải quyết dứt điểm công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính: 10-14 triệu + PC + KPI, sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt

- Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

