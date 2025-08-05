Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ

Biên tập viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 22A Nguyễn Văn Ràng, Phước Lộc, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Biên tập, thẩm định nội dung. Làm việc với tác giả hoàn thiện bản thảo.
- Nghiên cứu phát triển thiết bị dạy học phổ thông.
- Tìm hiểu, cập nhật xu hướng thị trường sách trong và ngoài nước. Lên ý tưởng, đề tài cho sách mới phù hợp với xu hướng của thị trường.
- Phối hợp với thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo in.
- Chịu trách nhiệm về nội dung các nội dung được giao.
- Các công việc khác được giao phù hợp với khả năng và yêu cầu công việc.
- Phối hợp với Phòng Kinh doanh thị trường tập huấn, cung cấp thông tin giới thiệu sản phẩm.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Khoa học Tự nhiên
- Có khả năng làm việc nhóm và chủ động trong công việc; biết quản lí thời gian tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc trung thực, nghiêm túc.
- Sử dụng thành thao các phần mềm vi tính văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận (tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm của mỗi ứng viên). Được xét tăng lương hằng năm.
- Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo các chế độ chính sách của Luật Lao động.
- Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, du lịch thường niên, khám sức khoẻ định kì,…
- Được đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ.
- Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp trên để thực hiện công việc được hiệu quả hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 273 Điện Biên Phủ, Q.3, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-tap-vien-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job364775
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZANET
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZANET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ZANET
Hạn nộp: 20/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH T COSMETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH T COSMETIC
8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên tập viên Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI VIỆT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI VIỆT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thủy Sính
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm