Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22A Nguyễn Văn Ràng, Phước Lộc, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Biên tập, thẩm định nội dung. Làm việc với tác giả hoàn thiện bản thảo.

- Nghiên cứu phát triển thiết bị dạy học phổ thông.

- Tìm hiểu, cập nhật xu hướng thị trường sách trong và ngoài nước. Lên ý tưởng, đề tài cho sách mới phù hợp với xu hướng của thị trường.

- Phối hợp với thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo in.

- Chịu trách nhiệm về nội dung các nội dung được giao.

- Các công việc khác được giao phù hợp với khả năng và yêu cầu công việc.

- Phối hợp với Phòng Kinh doanh thị trường tập huấn, cung cấp thông tin giới thiệu sản phẩm.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Khoa học Tự nhiên

- Có khả năng làm việc nhóm và chủ động trong công việc; biết quản lí thời gian tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc trung thực, nghiêm túc.

- Sử dụng thành thao các phần mềm vi tính văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận (tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm của mỗi ứng viên). Được xét tăng lương hằng năm.

- Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo các chế độ chính sách của Luật Lao động.

- Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, du lịch thường niên, khám sức khoẻ định kì,…

- Được đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ.

- Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp trên để thực hiện công việc được hiệu quả hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ

