Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 110D Ngọc Hà, P. Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thẩm định, đánh giá chất lượng bản thảo.

• Đối chiếu bản dịch với bản gốc, chỉnh sửa, biên tập lại để đảm bảo đúng nghĩa, hành văn lưu loát thuần Việt đúng với yêu cầu xuất bản.

• Chủ động tìm kiếm và đề xuất phòng Bản quyền các tựa sách/truyện nước ngoài phù hợp với thị hiếu độc giả trong nước.

• Các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bằng cấp: Đại học. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Văn hóa (Khoa Phát hành Sách).

• Từng biên tập sách/truyện hoặc có kinh nghiệm làm việc trong ngành xuất bản/ngôn ngữ.

• Yêu thích sách vở chữ nghĩa. Nắm bắt, hiểu rõ xu hướng thị trường xuất bản trong nước và quốc tế là một lợi thế.

• Đọc hiểu, dịch, nói thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung (ưu tiên các ứng viên có CHỨNG CHỈ).

• Tiếng Việt lưu loát, mạch lạc, dễ hiểu, đúng chính tả.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, muốn gắn bó lâu dài với công việc biên tập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được nhận ưu đãi lớn với các sản phẩm của công ty

Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13 theo quy định

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định.

Du lịch nghỉ mát hàng năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, các hoạt động ăn uống, vui chơi giải trí cho nhân viên.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

