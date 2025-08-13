Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG

Biên tập viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 110D Ngọc Hà, P. Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thẩm định, đánh giá chất lượng bản thảo.
• Đối chiếu bản dịch với bản gốc, chỉnh sửa, biên tập lại để đảm bảo đúng nghĩa, hành văn lưu loát thuần Việt đúng với yêu cầu xuất bản.
• Chủ động tìm kiếm và đề xuất phòng Bản quyền các tựa sách/truyện nước ngoài phù hợp với thị hiếu độc giả trong nước.
• Các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bằng cấp: Đại học. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Văn hóa (Khoa Phát hành Sách).
• Từng biên tập sách/truyện hoặc có kinh nghiệm làm việc trong ngành xuất bản/ngôn ngữ.
• Yêu thích sách vở chữ nghĩa. Nắm bắt, hiểu rõ xu hướng thị trường xuất bản trong nước và quốc tế là một lợi thế.
• Đọc hiểu, dịch, nói thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung (ưu tiên các ứng viên có CHỨNG CHỈ).
• Tiếng Việt lưu loát, mạch lạc, dễ hiểu, đúng chính tả.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, muốn gắn bó lâu dài với công việc biên tập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được nhận ưu đãi lớn với các sản phẩm của công ty
Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13 theo quy định
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định.
Du lịch nghỉ mát hàng năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, các hoạt động ăn uống, vui chơi giải trí cho nhân viên.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 110D, phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-tap-vien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job366886
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 07/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 05/09/2025
Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Hạn nộp: 05/09/2025
Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Hạn nộp: 04/09/2025
Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 07/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 05/09/2025
Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Hạn nộp: 05/09/2025
Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Hạn nộp: 04/09/2025
Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Sapphire media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Sapphire media
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH JOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH JOS
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN XU HƯỚNG MẠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XU HƯỚNG MẠNG
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG IPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG IPM
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Zei Group
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Pinetree Securities làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD Pinetree Securities
Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Zei Group
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Tập đoàn GTG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Lera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Lera Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ROYALMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ROYALMAN
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH MORGAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MORGAND
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm