Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Biên soạn câu hỏi, đề thi môn Lý các khối lớp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

Tham gia hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên.

Kiểm duyệt tài liệu, video bài giảng của giáo viên hợp tác.

Tham gia tuyển dụng và đào tạo giáo viên các cấp.

Công việc liên quan khác.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Vật Lý các trường Đại học Sư phạm, KHTN, ĐH Quốc Gia, ĐH Giáo Dục.... Nắm chắc chương trình Lý THCS, THPT

Cẩn thận, kiến thức chuyên môn tốt, có kinh nghiệm gia sư, soạn bài môn Lý

Thành thạo Word, Excel, PowerPoint và các công cụ viết công thức, vẽ hình.

Có tinh thần sáng tạo, ham học hỏi, không ngại triển khai những ý tưởng mới lạ.

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức

Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng các dịp lễ tết

Được làm việc trong môi trường startup trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin