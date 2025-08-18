Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 31 đường 11, phường 5, KDC Cityland, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổng hợp, biên tập và viết các bài viết tin tức mục giải trí, tin nóng và đề xuất các chủ đề mới, hấp dẫn cho website và các nền tảng Youtube, Tiktok, Facebook... của công ty.

Có khả năng biên dịch bài từ nguồn Tiếng Anh, Tiếng Trung.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban biên tập.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về bản quyền và đạo đức báo chí.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích tin tức giải trí, hiểu biết cộng đồng mạng (Netizen). Sáng tạo để bắt kịp xu hướng.

Nam/Nữ dưới 28 tuổi.

Trình độ học vấn: Cao đẳng/Đại học.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết hoặc cộng tác cho các trang báo điện tử hoặc đã được đào tạo trong lĩnh vực truyền thông/báo chí, ngôn ngữ học hoặc các ngành liên quan...

Tại CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Nói không với chấm công. Làm việc tại văn phòng 5 ngày/tuần từ 08:00 - 17:30, kết hợp WFH ( làm online tại nhà) các ngày còn lại.

Thu nhập từ 10.000.000 - 15.000.000đ/tháng

Các chế độ phúc lợi, chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực báo chí và truyền thông

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin