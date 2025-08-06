Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 173 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Lên định hướng, kế hoạch nội dung (Content Plan) cho website, đảm bảo nội dung được cập nhật thường xuyên và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Viết bài, biên tập, chỉnh sửa - tối ưu nội dung (bao gồm: bài viết, ảnh/clip mình họa) cho website theo yêu cầu.
Nghiên cứu, phân tích từ khóa, tối ưu hóa nội dung website (SEO Content) để tăng thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm.
Theo dõi, phân tích hiệu quả của nội dung website, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa nội dung.
Viết bài PR, blog, bài quảng cáo, thông cáo báo chí, post facebook,... theo yêu cầu.
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, xây dựng nội dung cho website của công ty.
Theo dõi kết quả công việc, báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Có khả năng sáng tạo, viết bài, biên tập, chỉnh sửa nội dung tốt.
Nắm vững kiến thức về SEO Content, Content Plan. Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ nghiên cứu từ khóa như: Google Search Console, Google Ads Keyword Planner, Keyword Tool Dominator, Google Trends, Rank Tracker,....
Ưu tiên có quản trị web, fanpage, Facebook. Có khả năng, kinh nghiệm lên kế hoạch content cho website, fanpage.
Sử dụng được các công cụ chỉnh sửa hình ảnh AL
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về dịch vụ, du lịch, hàng không
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH theo quy định pháp luật hiện hành
Thưởng chuyên cần, Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết
Có cơ hội thăng tiến, du lịch nước ngoài.
Chế độ thử việc 100%lương khi trách nhiệm và thái độ tích cực
Thử việc từ 1- 2 tháng (theo năng lực và kết quả công việc).
Được cung cấp máy tính, trang thiết bị làm việc.
Một vài chính sách khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

