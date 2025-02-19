Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần sách Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Huỳnh Thúc Kháng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Biên soạn/ biên tập sách dành cho lứa tuổi 0-10 tuổi (sách tiếng anh, sách kỹ năng, sách khoa học, sách truyện...)

Lên bản thảo, dự trù bố cục hình ảnh.

Đọc duyệt và chỉnh sửa bản thảo.

Biên soạn sách về hình ảnh liên quan tới thiếu nhi

Đề xuất các cuốn sách nước ngoài ( tiếng anh) hiệu quả để mua bản quyền về dòng kinh tế, văn học cho độc giả trẻ.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức về thị trường sách trong nước và nước ngoài

Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Xuất bản/Biên tập/Sư phạm/ Ngôn ngữ.

Tiếng Anh đọc hiểu tốt

Kỹ năng biên soạn, biên tập tốt

Kỹ năng sử dụng Ai, PS cơ bản

Ưu tiên từng biên tập sách giáo dục

Có khả năng điều phối công việc tốt

Có mắt thẩm mỹ, hiểu về bố cục mỹ thuật.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng (Thỏa thuận theo năng lực)

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty

Thưởng lễ tết đầy đủ theo quy định của Công ty

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và hiệu quả.

Được tham gia các chuyến du lịch, thăm quan, teambuilding,....

Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển kỹ năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển

