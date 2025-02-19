Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần sách Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty Cổ phần sách Bách Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Huỳnh Thúc Kháng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Biên soạn/ biên tập sách dành cho lứa tuổi 0-10 tuổi (sách tiếng anh, sách kỹ năng, sách khoa học, sách truyện...)
Lên bản thảo, dự trù bố cục hình ảnh.
Đọc duyệt và chỉnh sửa bản thảo.
Biên soạn sách về hình ảnh liên quan tới thiếu nhi
Đề xuất các cuốn sách nước ngoài ( tiếng anh) hiệu quả để mua bản quyền về dòng kinh tế, văn học cho độc giả trẻ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biên soạn/ biên tập sách dành cho lứa tuổi 0-10 tuổi (sách tiếng anh, sách kỹ năng, sách khoa học, sách truyện...)
Lên bản thảo, dự trù bố cục hình ảnh.
Đọc duyệt và chỉnh sửa bản thảo.
Có kiến thức về thị trường sách trong nước và nước ngoài
Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Xuất bản/Biên tập/Sư phạm/ Ngôn ngữ.
Tiếng Anh đọc hiểu tốt
Kỹ năng biên soạn, biên tập tốt
Kỹ năng sử dụng Ai, PS cơ bản
Ưu tiên từng biên tập sách giáo dục
Có khả năng điều phối công việc tốt
Có mắt thẩm mỹ, hiểu về bố cục mỹ thuật.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm
Lên bản thảo, dự trù bố cục hình ảnh.
Đọc duyệt và chỉnh sửa bản thảo.
Có kiến thức về thị trường sách trong nước và nước ngoài
Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Xuất bản/Biên tập/Sư phạm/ Ngôn ngữ.
Tiếng Anh đọc hiểu tốt
Kỹ năng biên soạn, biên tập tốt
Kỹ năng sử dụng Ai, PS cơ bản
Ưu tiên từng biên tập sách giáo dục
Có khả năng điều phối công việc tốt
Có mắt thẩm mỹ, hiểu về bố cục mỹ thuật.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm
Tại Công ty Cổ phần sách Bách Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng (Thỏa thuận theo năng lực)
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty
Thưởng lễ tết đầy đủ theo quy định của Công ty
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và hiệu quả.
Được tham gia các chuyến du lịch, thăm quan, teambuilding,....
Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển kỹ năng của bản thân
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty
Thưởng lễ tết đầy đủ theo quy định của Công ty
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và hiệu quả.
Được tham gia các chuyến du lịch, thăm quan, teambuilding,....
Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển kỹ năng của bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sách Bách Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI