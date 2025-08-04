Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Lên ý tưởng, đề xuất kế hoạch triển khai nội dung

Xây dựng kịch bản theo kế hoạch sao cho phù hợp dựa trên yêu cầu thương hiệu cho các loại video: sale, live stream, vlog khách hàng, TVC, viral clip…trên nền tảng Tiktok, Facebook,...

Tham gia và giám sát vào quá trình sản xuất video: phối hợp với quay phim và đạo diễn để triển khai sản xuất hình ảnh theo nội dung kịch bản

Phối hợp cùng team media, tham gia vào quá trình tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất các video

Nghiên cứu insight khách hàng, nghiên cứu xu hướng nội dung thịnh hành trên mạng xã hội.

Thực hiện triển khai các hoạt động truyền thông khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành Báo chí, truyền hình, đạo diễn, MKT truyền thông...

Có kinh nghiệm viết kịch bản video trên mạng xã hội (tiktok/ faceebook), phim ngắn, phim viral từ 1 năm trở lên

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp

Có khả năng truyền đạt, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và làm việc nghiêm túc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương: Lương cứng 12 - 13 triệu + Phụ cấp + Thưởng.

Tổng thu nhập từ 13.000.000đ - 14.000.000đ

Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...)

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin