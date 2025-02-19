Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 400 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
- Đà Nẵng: Lot No.47, 2nd Street, Da Nang Industrial Zone, Da Nang City, Viet Nam
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 400 - 700 USD
• Liên hệ với khách hàng để tìm kiếm thông tin đấu thầu hoặc chào hàng của Điện lực.
• Tham gia vào quy trình đấu thầu và thực hiện các hợp đồng với Khách hàng Điện Lực được phân công.
• Chăm sóc khách hàng hiện tại và duy trì các hợp đồng đang thực hiện.
• Định hướng tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới trong lĩnh vực điện lực.
• Thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh và kết quả thực hiện hợp đồng.
• Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có khả năng giao tiếp tốt và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
• Hiểu biết về quy trình đấu thầu
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến điện lực, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER Thì Được Hưởng Những Gì
