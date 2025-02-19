Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 400 - 700 USD

Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 400 - 700 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lot No.47, 2nd Street, Da Nang Industrial Zone, Da Nang City, Viet Nam

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 400 - 700 USD

• Liên hệ với khách hàng để tìm kiếm thông tin đấu thầu hoặc chào hàng của Điện lực.
• Tham gia vào quy trình đấu thầu và thực hiện các hợp đồng với Khách hàng Điện Lực được phân công.
• Chăm sóc khách hàng hiện tại và duy trì các hợp đồng đang thực hiện.
• Định hướng tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới trong lĩnh vực điện lực.
• Thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh và kết quả thực hiện hợp đồng.
• Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh điện lực hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Có khả năng giao tiếp tốt và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
• Hiểu biết về quy trình đấu thầu
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến điện lực, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 47, đường số 2, KCN Đà Nẵng, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

