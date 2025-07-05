Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Business Analyst

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 217 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ các bên liên quan (Product Owner, Monetization, Marketing...) để phục vụ phát triển các sản phẩm mobile app.
• Làm rõ nghiệp vụ, phân tích hành vi người dùng, chi tiết hóa yêu cầu và chuyển đổi thành tài liệu mô tả (BRD, user flow, wireframe sơ bộ…).
• Phối hợp với team sản phẩm (PO, Developer, QA, UI/UX Designer...) để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp đề xuất.
• Làm việc trực tiếp với người dùng hoặc khách hàng nội bộ để thu thập phản hồi và cải tiến tính năng.
• Đánh giá, cải tiến quy trình làm việc và sản phẩm dựa trên dữ liệu thực tế và insight từ người dùng.
• Hỗ trợ test sản phẩm, demo chức năng, rà soát logic ứng dụng trước khi release.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các ngành CNTT, Kinh tế, Quản trị hệ thống thông tin hoặc liên quan.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Business Analyst hoặc tương đương, ưu tiên từng làm sản phẩm số (mobile/web app).
• Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc từng tham gia dự án có ứng dụng AI, Data Analytics
• Hiểu biết về PowerBI hay về lập trình như Python, SQL... là một lợi thế.
• Sử dụng các công cụ phục vụ cho công việc như figma, drawio hoặc Microsoft Visio.
• Ưu tiên biết về Social Listening và Data Labeling.
• Thành thạo bộ Microsoft Office.
• Có khả năng đọc hiểu và làm việc với các tài liệu Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Flexible check-in time 7h30-9h00
- Upto 14 tháng lương (lương tháng 13 mặc định)
- Thưởng hiệu suất theo quý , thưởng dự án, thưởng lễ, tết,...
- Review lương 2 lần/năm
- Cấp thiết bị làm việc (tại công ty hoặc tại nhà tuỳ yêu cầu của nhân sự).
- Tham gia các sự kiện lớn trong và ngoài nước do các đối tác: Google, Facebook, Tiktok… tổ chức
- Company trip, Teambuilding, teambonding 3 tháng/lần, Happy Hour hàng tháng - 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia).
- Khám sức khỏe thường niên
- Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS5, Gameboard…
- Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 217 Lê Duẩn, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

