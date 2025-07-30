Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

STPower tự hào là nhà máy Sản xuất Tủ Bảng Điện - Thang Máng Cáp hàng đầu Việt Nam. Với phương châm "Đúng chất - Đủ lượng", STPower cam kết cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường hiện nay. Gia nhập vào STPower, bạn sẽ được:

, STPower cam kết cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường hiện nay. Gia nhập vào STPower, bạn sẽ được:

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thách thức tạo động lực phát triển bản thân

- Chính sách trọng dụng và phát triển nhân tài

- Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực

Cơ hội đang chờ bạn – Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi để cùng phát triển!

* Mô tả công việc:

- Thực hiện các công việc về kiểm tra chất lượng sản phẩm Tủ Điện, thang máng cáp và phụ kiện ngành cơ điện.

- Cải tiến quy trình kiểm tra chất lượng trong nhà mày

- Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.