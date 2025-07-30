Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô 47, đường số 2, KCN Đà Nẵng, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

STPower tự hào là nhà máy Sản xuất Tủ Bảng Điện - Thang Máng Cáp hàng đầu Việt Nam. Với phương châm "Đúng chất - Đủ lượng", STPower cam kết cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường hiện nay. Gia nhập vào STPower, bạn sẽ được:
, STPower cam kết cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường hiện nay. Gia nhập vào STPower, bạn sẽ được:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thách thức tạo động lực phát triển bản thân
- Chính sách trọng dụng và phát triển nhân tài
- Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực
Cơ hội đang chờ bạn – Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi để cùng phát triển!
* Mô tả công việc:
Mô tả công việc:
- Thực hiện các công việc về kiểm tra chất lượng sản phẩm Tủ Điện, thang máng cáp và phụ kiện ngành cơ điện.
- Cải tiến quy trình kiểm tra chất lượng trong nhà mày
- Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Cơ điện tử, kỹ thuật điện, điện - điện tử

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 47, đường số 2, KCN Đà Nẵng, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam

