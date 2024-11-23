Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TA VÀ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TA VÀ SÀI GÒN
- Hồ Chí Minh: 128/17 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông,, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc trực tiếp tại công ty
Nhân viên chăm sóc khách hàng online như chăm sóc khách hàng qua các kênh bán hàng online bao gồm phản hồi chat, nghe điện thoại khách, xử lí đơn hàng, xử lí bảo hành cho khách.
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thực hiện set up các chương trình khuyến mãi trên sàn TMĐT
Duy trì mối quan hệ làm việc tốt với khách hàng.
Hỗ trợ bộ phận kế toán nhập xuất hàng hoá, hoặc xuất hoá đơn lẻ
Admin fanpage công ty (nếu biết là 1 lợi thế)
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm đảm nhận vị trí Admin, Chăm sóc khách hàng, Nhân viên kinh doanh, Nhân viên lễ tân, Trợ lý giám đốc, Thương mại điện tử, kế toán hoặc vai trò có liên quan
Quen thuộc với thiết bị văn phòng, bao gồm máy in
Hiểu biết về chính sách văn phòng và các thủ tục
Thành thạo các công cụ quản lý văn phòng (đặc biệt là phần mềm MS Office)
Thành thạo kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Thành thạo kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời
Có tư duy giải quyết vấn đề và chú ý đến chi tiết
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, xử lí khiếu nại.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TA VÀ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện. Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TA VÀ SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
