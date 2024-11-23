Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TA VÀ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 128/17 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông,, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc trực tiếp tại công ty

Nhân viên chăm sóc khách hàng online như chăm sóc khách hàng qua các kênh bán hàng online bao gồm phản hồi chat, nghe điện thoại khách, xử lí đơn hàng, xử lí bảo hành cho khách.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thực hiện set up các chương trình khuyến mãi trên sàn TMĐT

Duy trì mối quan hệ làm việc tốt với khách hàng.

Hỗ trợ bộ phận kế toán nhập xuất hàng hoá, hoặc xuất hoá đơn lẻ

Admin fanpage công ty (nếu biết là 1 lợi thế)

Tốt nghiệp Đại học/ cao đẳng chuyên ngành kinh tế, truyền thông hoặc ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm đảm nhận vị trí Admin, Chăm sóc khách hàng, Nhân viên kinh doanh, Nhân viên lễ tân, Trợ lý giám đốc, Thương mại điện tử, kế toán hoặc vai trò có liên quan

Quen thuộc với thiết bị văn phòng, bao gồm máy in

Hiểu biết về chính sách văn phòng và các thủ tục

Thành thạo các công cụ quản lý văn phòng (đặc biệt là phần mềm MS Office)

Thành thạo kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Thành thạo kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời

Có tư duy giải quyết vấn đề và chú ý đến chi tiết

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, xử lí khiếu nại.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TA VÀ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện. Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử.

