Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 47 Hồ Bá Kiện, P15, Q10, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lập kế hoạch tìm kiếm, khai thác, phân tích khách hàng tiềm năng và khách hàng data công ty có sẵn
Tư vấn báo giá các sản phẩm CNTT như các dòng sever của HPE, LENOVO, Dell, ... linh kiện điện tử
Theo dõi các đơn hàng đã chào giá và chốt với khách hàng
Báo cáo công việc định kỳ theo quy định của công ty
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ đào tạo
Có kinh nghiệm sale về công nghệ thông tin là 1 lợi thế
Tốt nghiệm Cao đẳng, Đại học về Kinh tế, Công nghệ thông tin,…
Nhiệt tình, năng động trong công việc, chịu được áp lực cao, có trách nhiệm với công việc, ..., yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng, gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 7.000.000 đến 10.000.000VNĐ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phần mềm
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Các phúc lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN
