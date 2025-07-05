Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 47 Hồ Bá Kiện, P15, Q10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lập kế hoạch tìm kiếm, khai thác, phân tích khách hàng tiềm năng và khách hàng data công ty có sẵn

Tư vấn báo giá các sản phẩm CNTT như các dòng sever của HPE, LENOVO, Dell, ... linh kiện điện tử

Theo dõi các đơn hàng đã chào giá và chốt với khách hàng

Báo cáo công việc định kỳ theo quy định của công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ đào tạo

Có kinh nghiệm sale về công nghệ thông tin là 1 lợi thế

Tốt nghiệm Cao đẳng, Đại học về Kinh tế, Công nghệ thông tin,…

Nhiệt tình, năng động trong công việc, chịu được áp lực cao, có trách nhiệm với công việc, ..., yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng, gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7.000.000 đến 10.000.000VNĐ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phần mềm

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Các phúc lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN

