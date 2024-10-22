Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 68/2, Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc

1. Theo dõi, tính toán sản lượng dự án thi công, báo cáo sản lượng nội bộ và bên A/Chủ đầu tư.

2. Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thanh toán, quyết toán với bên A/Chủ đầu tư (theo quy định).

3. Tổng hợp và trình ký toàn bộ hồ sơ thanh toán, quyết toán cho Bên A theo quy định của hợp đồng, thành phần hồ sơ (danh mục và biểu mẫu) đã thống nhất. Trực tiếp giải trình khối lượng và giá trị thanh quyết toán với Bên A, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có). Thông báo cho Phòng Tài chính - Kế toán sau khi Bên A ký xác nhận giá trị để xuất hóa đơn.

4. Giai đoạn Thanh toán: Phối hợp với Ban Chỉ huy để lập hồ sơ nghiệm thu, đánh giá khối lượng hoàn thành Công việc Dự án theo giai đoạn với Bên A phục vụ hồ sơ thanh toán đợt, thanh toán nhanh (theo quy định). Kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh toán theo khối lượng thực hiện được nghiệm thu của thầu phụ, nhà cung cấp từ Ban Chỉ huy.

5. Cảnh báo phát sinh và lập danh sách đầu mục Công việc, chỉ thị, khối lượng phát sinh về Phòng Dự toán - Đấu thầu làm báo giá phát sinh (gồm phát sinh tăng, phát sinh giảm, cập nhật thay đổi của Bảng Khối lượng).

6. Giai đoạn Quyết toán: Kiểm tra tính toán khối lượng để nghiệm thu làm hồ sơ Quyết toán với Chủ Đầu tư trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu vật liệu, Công việc, nghiệm thu giai đoạn thi công, nghiệm thu hoàn thành và xác nhận sơ họa vị trí thi công, hoàn công từ Phòng Dự án, Ban Chỉ huy Dự án.

7. Theo dõi, kiểm tra, xử lý hồ sơ Quyết toán Dự án với Bên A theo kế hoạch. Bàn giao Hồ sơ được ký duyệt về Phòng Tài chính - Kế toán.

8. Kiểm tra, xử lý hồ sơ quyết toán của Nhà Thầu phụ và Nhà Cung cấp, Tổ Đội Nhân công lắp đặt. Đối chiếu khối lượng quyết toán với Bên A.

9. Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng và theo sự phân công của cấp Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Trang trí nội thất, Kinh tế xây dựng.

- Có kiến thức về việc lập Hồ sơ thanh toán, quyết toán

- Thành thạo kỹ năng văn phòng (Word, Excel, Power point, Autocad,...).

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Độ tuổi: Từ 25-30 tuổi.

Chế Độ Đãi Ngộ

- Chế độ Bảo hiểm theo Luật định.

- Phụ cấp Cơm trưa.

- Thưởng khác theo Quy định của Công ty hàng năm (nếu có).

- Các chính sách Phúc lợi: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, chính sách cho con CBNV, các ngày Lễ của CBNV nữ, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

- Quà Tết cho CBNV.

- Được tham gia các chương trình Đào tạo phát triển phù hợp với năng lực và vị trí.

- Các Chính sách khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

