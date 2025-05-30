Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ROOMPLUS GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 đường số 4, khu dân cư him lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

-Chịu trách nhiệm chính trước Trưởng Dự án trong công tác thiết kế được giao phó , đảm bảo đạt được các yêu cầu quan trọng về chất lượng và tiến độ.

- Trực tiếp thực hiện các công tác chính trong Quy trình Thiết Kế Thi Công ROOM + Design & Buikd dưới sự hướng dẫn của Trưởng dự án, bao gồm: Nghiên cứu, Thiết kế ý tưởng; Thiết kế thi công; thiết kế nội thất.

- Tham gia chủ động và đắc lực vào các công tác khác của Quy trình Thiết Kế Thi Công ROOM + Design & Build dưới sự hướng dẫn của Trưởng dự án, bao gồm : Xin phép xây dựng; Kiến thức và kinh nghiệm.

- Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển của công ty do Giám Đốc và Phó Giám đốc ROOM + Design & Build phân công và hướng dẫn.

- Tham gia các công tác huấn luyện và đánh giá công việc của các nhân sự trong bộ phận ROOM + Design & Build.

- Thực hiện các công việc phù hợp khác do Giám Đốc và Phó Giám đốc ROOM + Design & Build phân công .

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kiến trúc/Nội thất, kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm .

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về mảng thiết kế 2D triển khai bản vẽ

- Thành thạo 3D max, Autocad và các phần mềm thiết kế

- Đọc hiểu bản vẽ kiến trúc & nội thất.

- Hiểu về vật liệu & cấu tạo furniture trong nội thất.

- Biết cơ bản về Sketchup & Photoshop là 1 lợi thế.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm để đảm báo hiệu quả công việc tốt, có trách nhiệm với công việc.

- Chủ động trong công việc, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc

- Khi ứng tuyển vui lòng: đính kèm các dự án mà ứng viên đã thiết kế trước đây (bao gồm bản vẽ 3D và 2D) qua email.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROOMPLUS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12.000.000đ - 18.000.000đ (tùy theo năng lực)

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROOMPLUS GLOBAL

