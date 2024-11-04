Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 17 - 21 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
- Long An:
- Dự án thủy điện Nậm Mô 2
- Xiêng Khoảng
- Lào
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 21 Triệu
- Lập, theo dõi tiến độ, cảnh báo chậm tiến độ các hạng mục theo dõi
- Đọc hiểu bản vẽ kĩ thuật. Lập bản vẽ, thuyết minh biện pháp thi công.
- Tiếp nhận, phản hồi và phân phối hồ sơ thiết kế tới các bộ phận liên quan
- Thiết kế các hạng mục phụ trợ, lập bản vẽ shopdrawing, bản vẽ hoàn công
- Bóc tách khối lượng thiết kế, kiểm tra, nghiệm thu thanh toán thầu phụ
Với Mức Lương 17 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, có mong muốn học hỏi, phát triển sẽ được đào tạo
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình thủy điện: bê tông nhà máy - cụm đầu mối, hầm dẫn nước...
- Sử dụng thành thạo Autocad, Civil3D, Project, Office,…
- Chăm chỉ chịu khó, chấp nhận đi dự án.
- Tiếng Anh cơ bản
Tại Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,…
- Hỗ trợ nhà ở, đi lại đối với nhân sự làm việc tại Dự án.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực theo chương trình đào tạo của Công ty.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
