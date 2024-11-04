Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 17 - 21 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 17 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Dự án thủy điện Nậm Mô 2 - Xiêng Khoảng - Lào

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 21 Triệu

- Lập, theo dõi tiến độ, cảnh báo chậm tiến độ các hạng mục theo dõi

- Đọc hiểu bản vẽ kĩ thuật. Lập bản vẽ, thuyết minh biện pháp thi công.

- Tiếp nhận, phản hồi và phân phối hồ sơ thiết kế tới các bộ phận liên quan

- Thiết kế các hạng mục phụ trợ, lập bản vẽ shopdrawing, bản vẽ hoàn công

- Bóc tách khối lượng thiết kế, kiểm tra, nghiệm thu thanh toán thầu phụ

Với Mức Lương 17 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành kĩ thuật công trình giao thông, thủy điện, thủy lợi…

- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, có mong muốn học hỏi, phát triển sẽ được đào tạo

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình thủy điện: bê tông nhà máy - cụm đầu mối, hầm dẫn nước...

- Sử dụng thành thạo Autocad, Civil3D, Project, Office,…

- Chăm chỉ chịu khó, chấp nhận đi dự án.

- Tiếng Anh cơ bản

Tại Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,…

- Hỗ trợ nhà ở, đi lại đối với nhân sự làm việc tại Dự án.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực theo chương trình đào tạo của Công ty.

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company

