Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

- Long An: Ấp 7B, Xã Mỹ Yên, Bến Lức, Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Chúng tôi đang tìm các nhân tài phù hợp với vị trí Thủ kho để cùng Stavian GOGLOBAL với tiêu chí & công việc như sau:
Thực hiện các nghiệp vụ quản lý Xuất - Nhập hàng hóa, kiểm tra chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho Bộ phận giao hàng.
Theo dõi & thống kê trên excel lượng hàng Nhập - Xuất tại các kho hàng ngày, đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.
Theo dõi, quản lý lượng hàng tồn kho, báo cáo lượng hàng tồn kho cho cấp trên.
Theo dõi lịch xe vận tải bốc dỡ hàng hóa tại kho, đảm bảo quá trình bốc dỡ hàng hóa không bị hư hại, hỏng hóc.
Đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu, tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng hàng hóa trong kho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kĩ năng (Skills)
- Có kỹ năng quản lý kho bãi, thống kê hàng hóa..
- Có kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel tốt
- Nhanh nhẹn, chịu khó, yêu thích công việc kho vận.
3. Bằng cấp (Qualification): Tốt nghiệp loại Khá/Giỏi các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan đến XNK/Logistics/Vận tải/Kho bãi…
Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương thứ 13 và các gói phúc lợi đa dạng;
Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình;
Chương trình đào tạo chuyên sâu (E-learning...);
Môi trường làm việc toàn cầu (với gần 30 chi nhánh/Văn phòng đại diện), Văn phòng làm việc hạng A;
Văn hóa làm việc đa dạng & hòa nhập (D&I)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
