Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: Làm việc tại VPĐD Đồng Tâm Group - Quận 6, TP. HCM, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty

- Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Cảng biển – Logistics của công ty

- Chuẩn bị báo giá theo yêu cầu của khách hàng, lập dự thảo hợp đồng cho khách hàng

- Chủ động thực hiện các nghiệp vụ sales phù hợp với chính sách và thế mạnh của công ty

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong phòng để thực hiện các chiến lược kinh doanh, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra

- Duy trì chất lượng dịch vụ thông qua việc phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

- Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của Quản lý

- Trình độ Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Thương Mại Xuất Nhập Khẩu, Giao Thông Vận Tải Biển, Kinh tế biển,…

- Tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ Logistics, am hiểu thông lệ và quy định trong vận tải quốc tế.

- Giao tiếp tiếng Anh tốt, biết Tiếng Hoa/Nhật/Hàn là một lợi thế.

- Kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, báo cáo, thành thạo tin học văn phòng,…

- Đam mê, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P).

– Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,...

– Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến

– Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)

– Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 ... đầy đủ theo Luật định

– Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV

– Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật), ...

– Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,...

