Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại Công Ty Cổ Phần Long Hậu
- Long An: Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 15 - 25 USD
• Thực hiện các hoạt động kế hoạch kinh doanh và công tác Xúc tiến đầu tư (XTĐT) trong và ngoài nước
Implementing business plans and investment promotion inside and outside the country
• Tìm hiểu tình hình đầu tư thị trường bất động sản vào Khu công nghiệp
Finding out the investment schemes in real estate market in industrial parks.
• Tham gia các hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư , xúc tiến thương mại của các tổ chức trong và ngoài nước để tiếp cận xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng
Attending conferences and seminars on investment and commercial promotion of national and international organizations so as to approach, create and develop customer networks.
• Xây dựng và thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch triển khai thường xuyên
Creating and setting up potential and key customer systems; planning for regular implementation.
• Tư vấn, thuyết trình thông tin sản phẩm dịch vụ của công ty
Consulting and making presentations on Company’s products and services
• Đàm phán, thương thảo cùng đối tác, khách hàng chiến lược
Discussing and negotiating with partners or key customers
• Dự báo tình hình thị trường và tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường để đưa ra đề xuất, kiến nghị
Forecasting market trends and gathering, analyzing and assessing information on markets so as to make suggestion or proposals
Với Mức Lương 15 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Long Hậu Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI