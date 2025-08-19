Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 USD

• Thực hiện các hoạt động kế hoạch kinh doanh và công tác Xúc tiến đầu tư (XTĐT) trong và ngoài nước

Implementing business plans and investment promotion inside and outside the country

• Tìm hiểu tình hình đầu tư thị trường bất động sản vào Khu công nghiệp

Finding out the investment schemes in real estate market in industrial parks.

• Tham gia các hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư , xúc tiến thương mại của các tổ chức trong và ngoài nước để tiếp cận xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng

Attending conferences and seminars on investment and commercial promotion of national and international organizations so as to approach, create and develop customer networks.

• Xây dựng và thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch triển khai thường xuyên

Creating and setting up potential and key customer systems; planning for regular implementation.

• Tư vấn, thuyết trình thông tin sản phẩm dịch vụ của công ty

Consulting and making presentations on Company’s products and services

• Đàm phán, thương thảo cùng đối tác, khách hàng chiến lược

Discussing and negotiating with partners or key customers

• Dự báo tình hình thị trường và tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường để đưa ra đề xuất, kiến nghị

Forecasting market trends and gathering, analyzing and assessing information on markets so as to make suggestion or proposals