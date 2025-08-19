Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
- Hồ Chí Minh: Khu Công Nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Đọc, hiểu bản vẽ điện - bản vẽ lạnh
Đấu điện, lắp ráp CDU lạnh theo quy trình
Ben ống đồng, hàn ống đồng đúng kỹ thuật
Sử dụng thành thạo máy công cụ cầm tay (máy khoan, cắt, hàn …)
Nắm cơ bản hệ thống các tiêu chuẩn, quy định về hệ thống điện lạnh
Quản lý, kiểm soát chất lượng trong quá trình lắp ráp CDU
Kiểm tra chất lượng trước khi chuyển qua bộ phận khác
Chịu trách nhiệm bảo quản trang thiết bị, máy móc của mình sử dụng
Báo cáo các vấn đề phát sinh cho trưởng nhóm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Đại hoc các ngành nghề điện lạnh, điện công nghiệp, điện tử... / Refrigeration and Air Conditioning Engineering Degree or HVAC Engineering Degree
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật (điện – lạnh)
Từ 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
English đọc hiểu tài liệu, giao tiếp cơ bản
Có khả năng làm việc nhóm
Có thể tăng ca khi có yêu cầu
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Cơm trưa tại công ty, ăn tăng ca (nếu có)
Tăng ca tính trên tổng lương
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
Tham gia BHTN 24/7 trong suốt quá trình làm việc
Thưởng các dịp Lễ/Tết/Thưởng tháng 13
Mừng Sinh nhật/Hiếu/Hỉ/Sinh con.
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, máy móc hiện đại.
Được cung cấp công cụ thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
