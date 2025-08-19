Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Công Nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc, hiểu bản vẽ điện - bản vẽ lạnh

Đấu điện, lắp ráp CDU lạnh theo quy trình

Ben ống đồng, hàn ống đồng đúng kỹ thuật

Sử dụng thành thạo máy công cụ cầm tay (máy khoan, cắt, hàn …)

Nắm cơ bản hệ thống các tiêu chuẩn, quy định về hệ thống điện lạnh

Quản lý, kiểm soát chất lượng trong quá trình lắp ráp CDU

Kiểm tra chất lượng trước khi chuyển qua bộ phận khác

Chịu trách nhiệm bảo quản trang thiết bị, máy móc của mình sử dụng

Báo cáo các vấn đề phát sinh cho trưởng nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học trở lên

Trình độ Đại hoc các ngành nghề điện lạnh, điện công nghiệp, điện tử... / Refrigeration and Air Conditioning Engineering Degree or HVAC Engineering Degree

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật (điện – lạnh)

Từ 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

English đọc hiểu tài liệu, giao tiếp cơ bản

Có khả năng làm việc nhóm

Có thể tăng ca khi có yêu cầu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực kinh nghiệm

Cơm trưa tại công ty, ăn tăng ca (nếu có)

Tăng ca tính trên tổng lương

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Tham gia BHTN 24/7 trong suốt quá trình làm việc

Thưởng các dịp Lễ/Tết/Thưởng tháng 13

Mừng Sinh nhật/Hiếu/Hỉ/Sinh con.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, máy móc hiện đại.

Được cung cấp công cụ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.