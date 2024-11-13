Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Đến 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Công việc chính:
Liên hệ, tư vấn dịch vụ cho khách hàng theo phân công: các dịch vụ bao gồm kết nối thanh toán không tiền mặt (VietQR, Ví điện tử, thanh toán thẻ offline và online, trả góp), vay vốn kinh doanh, hóa đơn điện tử.
Hỗ trợ khách hàng tích hợp dịch vụ trên nền tảng Sapo, hướng dẫn sử dụng.
Chăm sóc sau bán: tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng, đặt lịch và chăm sóc khách hàng định kỳ để duy trì dịch vụ và gia tăng sự hài lòng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan, đối tác trong quá trình cung cấp dịch vụ.
Các công việc khác:
Nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng.
Hỗ trợ các công việc marketing theo yêu cầu.
Hỗ trợ vận hành, đối soát và thanh toán với các đối tác.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp đại học các trường kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng.
Thời gian làm việc đảm bảo tối thiểu 50% thời gian hành chính, ưu tiên làm fulltime.
Cận thận và có tinh thần trách nhiệm trọng công việc.
Có tính chủ động, cầu tiến và ham học hỏi.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ: 2,000,000 VND / tháng
Tại Sapo Money các bạn sẽ được đào tạo từ đầu và tiếp cận với các kiến thức liên quan tới mảng kinh tế, tài chính, marketing, fintech...
Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm ...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Tầng 6, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

