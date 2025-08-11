Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện công việc tư vấn hỗ trợ và giải đáp các vấn đề cho KH qua điện thoại, chat live và xử lý ticket về Phần mềm Quản lý bán hàng, nền tảng website bán hàng.
Chuyển thông tin khách hàng đến các bộ phận hỗ trợ liên quan.
Thực hiện gọi ra CSKH định kỳ và các công việc khác theo sắp xếp của Trưởng bộ phận.
Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại vị trí CSKH về mảng phần mềm, công nghệ,...
Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm thì ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về khối ngành Kinh tế, khối ngành Công nghệ thông tin,...
Tư duy tốt, nhanh nhẹn
Giao tiếp tốt, biết lắng nghe, nhẫn nại; hướng dẫn khách hàng tận tình;
Gắn bó lâu dài, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc;
Có thể trực ngoài giờ hành chính
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:
Thu nhập theo năng lực bao gồm lương cơ bản 7-11M + Thưởng hiệu suất + Lương trực + Phụ cấp
Review lương 6 tháng 1 lần
Đào tạo & hỗ trợ chuyên sâu
Tham gia các khóa đào tạo từ chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm, bán hàng, TMĐT, marketing
Được quản lý trực tiếp hỗ trợ và kèm cặp
Môi trường chuyên nghiệp – năng động
Làm việc với các đối tác lớn: Google, Meta, Shopee, Tiktok, Grab...
Sản phẩm có thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường
Văn phòng hiện đại, thiết bị đầy đủ hỗ trợ công việc
Môi trường quy mô +1000 nhân sự, GenZ trẻ trung, cởi mở, sáng tạo, coi trọng hiệu quả
Phúc lợi đầy đủ
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật
Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định
Hưởng thêm bảo hiểm sức khỏe Sapo Care
Du lịch hàng năm, teambuilding và nhiều hoạt động gắn kết nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
