Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công việc tư vấn hỗ trợ và giải đáp các vấn đề cho KH qua điện thoại, chat live và xử lý ticket về Phần mềm Quản lý bán hàng, nền tảng website bán hàng.

Chuyển thông tin khách hàng đến các bộ phận hỗ trợ liên quan.

Thực hiện gọi ra CSKH định kỳ và các công việc khác theo sắp xếp của Trưởng bộ phận.

Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại vị trí CSKH về mảng phần mềm, công nghệ,...

Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm thì ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về khối ngành Kinh tế, khối ngành Công nghệ thông tin,...

Tư duy tốt, nhanh nhẹn

Giao tiếp tốt, biết lắng nghe, nhẫn nại; hướng dẫn khách hàng tận tình;

Gắn bó lâu dài, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc;

Có thể trực ngoài giờ hành chính

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Thu nhập theo năng lực bao gồm lương cơ bản 7-11M + Thưởng hiệu suất + Lương trực + Phụ cấp

Review lương 6 tháng 1 lần

Đào tạo & hỗ trợ chuyên sâu

Tham gia các khóa đào tạo từ chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm, bán hàng, TMĐT, marketing

Được quản lý trực tiếp hỗ trợ và kèm cặp

Môi trường chuyên nghiệp – năng động

Làm việc với các đối tác lớn: Google, Meta, Shopee, Tiktok, Grab...

Sản phẩm có thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường

Văn phòng hiện đại, thiết bị đầy đủ hỗ trợ công việc

Môi trường quy mô +1000 nhân sự, GenZ trẻ trung, cởi mở, sáng tạo, coi trọng hiệu quả

Phúc lợi đầy đủ

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật

Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định

Hưởng thêm bảo hiểm sức khỏe Sapo Care

Du lịch hàng năm, teambuilding và nhiều hoạt động gắn kết nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

