Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Điện Biên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Điện Biên:
- 141 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ viết bài content, sáng tạo nội dung cho fanpage UEF Tuyển dụng.
- Các công việc Hành chính, Văn phòng và công việc liên quan đến Nhân sự.
- Sinh viên các trường đại học.
- Yêu thích công việc nhân sự.
- Năng động, có tinh thần học hỏi.
- Biết viết content, quay dựng phim, clip, sáng tạo nội dung, PR là một lợi thế.
Ngành nghề: Giáo dục / Đào tạo, Hành chính / Thư ký, Nhân sự
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập sinh
Hình thức: Thực tập
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
