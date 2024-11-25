Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Điện Biên

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 141 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ viết bài content, sáng tạo nội dung cho fanpage UEF Tuyển dụng.

- Các công việc Hành chính, Văn phòng và công việc liên quan đến Nhân sự.

- Sinh viên các trường đại học.

- Yêu thích công việc nhân sự.

- Năng động, có tinh thần học hỏi.

- Biết viết content, quay dựng phim, clip, sáng tạo nội dung, PR là một lợi thế.

Ngành nghề: Giáo dục / Đào tạo, Hành chính / Thư ký, Nhân sự

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập sinh

Hình thức: Thực tập

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)

