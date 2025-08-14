Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29B Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp thực hiện toàn trình công tác tuyển dụng các vị trí thuộc khối Công nghệ (Tech) và Khối Văn phòng (Back Office) theo kế hoạch và yêu cầu từ các đơn vị, bao gồm: tìm kiếm nguồn ứng viên, sàng lọc, sơ vấn, phỏng vấn, mời nhận việc và theo dõi quá trình onboard.

Làm việc với các cấp quản lý để tư vấn giải pháp tuyển dụng phù hợp từng vị trí, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Chủ động khai thác – mở rộng – duy trì các kênh tuyển dụng hiệu quả (LinkedIn, Jobsite, ..)

Xây dựng & duy trì mối quan hệ với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp để tạo nguồn ứng viên bền vững.

Tham gia tổ chức và phối hợp triển khai các sự kiện tuyển dụng, hội thảo, kết nối doanh nghiệp – trường học, hackathon, tuyển dụng onsite,...

Báo cáo tình hình tuyển dụng & đo lường hiệu quả tuyển dụng, dự báo xu hướng tuyển dụng phù hợp.

Thực hiện các event tuyển dụng và các nhiệm vụ cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh…

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng Mass, số lượng lớn.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí Kỹ thuật (Viễn thông, Điện, Mạng máy tính,...) tại các công ty viễn thông - công nghệ hoặc có quy mô nhân sự từ 500 nhân sự trở lên

Am hiểu và có sẵn mối quan hệ tốt với các Trường/Trung tâm đào tạo khối Kỹ thuật tại TP.HCM là lợi thế lớn.

Yêu thích công việc làm việc với con người, nhanh nhạy, chủ động, chịu được áp lực & trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo năng lực, nghỉ mát, lì xì đầu năm,...

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, công bằng và minh bạch cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Được đào tạo liên tục và được tham gia các chương trình huấn luyện bài bản.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Các hoạt động thể dục thể thao hấp dẫn: đá bóng, cầu lông, chạy bộ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

