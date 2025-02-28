Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: Lô 79, Khu Công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, Tân Phước, Huyện Tân Phước
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ xây dựng quy trình đào tạo cho CB-CNV công ty
Hỗ trợ xây dựng và cập nhật quy trình thăng chức cho CB-CNV trong công ty
Hỗ trợ lập kế hoạch đào tạo hàng quý, hàng năm cho toàn CB-CNV Công ty
Báo cáo kết quả học tập của CB-CNV và kết quả các khóa đào tạo, huấn luyện cho Ban Giám đốc
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí L&D (Learning & Development)
Có kinh nghiệm xác định nhu cầu, triển khai chương trình và đánh giá hiệu quả sau đào tạo
Có kinh nghiệm xây dựng văn hóa học tập
Có kinh nghiệm làm với hệ thống e-learning
Có kinh nghiệm triển khai các chương trình phát triển cá nhân, người kế nhiệm, từ điển năng lực hoặc khung năng lực, lộ trình đào tạo & phát triển
Có kinh nghiệm huấn luyện các lớp kỹ năng mềm
Kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo (Word, Powerpoint)
Có kinh nghiệm xác định nhu cầu, triển khai chương trình và đánh giá hiệu quả sau đào tạo
Có kinh nghiệm xây dựng văn hóa học tập
Có kinh nghiệm làm với hệ thống e-learning
Có kinh nghiệm triển khai các chương trình phát triển cá nhân, người kế nhiệm, từ điển năng lực hoặc khung năng lực, lộ trình đào tạo & phát triển
Có kinh nghiệm huấn luyện các lớp kỹ năng mềm
Kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo (Word, Powerpoint)
Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận.
Hỗ trợ cơm trưa.
Xe đưa rước công nhân viên ở xa.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp.
Hỗ trợ cơm trưa.
Xe đưa rước công nhân viên ở xa.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI