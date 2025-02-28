Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Lô 79, Khu Công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, Tân Phước, Huyện Tân Phước

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xây dựng quy trình đào tạo cho CB-CNV công ty

Hỗ trợ xây dựng và cập nhật quy trình thăng chức cho CB-CNV trong công ty

Hỗ trợ lập kế hoạch đào tạo hàng quý, hàng năm cho toàn CB-CNV Công ty

Báo cáo kết quả học tập của CB-CNV và kết quả các khóa đào tạo, huấn luyện cho Ban Giám đốc

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí L&D (Learning & Development)

Có kinh nghiệm xác định nhu cầu, triển khai chương trình và đánh giá hiệu quả sau đào tạo

Có kinh nghiệm xây dựng văn hóa học tập

Có kinh nghiệm làm với hệ thống e-learning

Có kinh nghiệm triển khai các chương trình phát triển cá nhân, người kế nhiệm, từ điển năng lực hoặc khung năng lực, lộ trình đào tạo & phát triển

Có kinh nghiệm huấn luyện các lớp kỹ năng mềm

Kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo (Word, Powerpoint)

Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.

Hỗ trợ cơm trưa.

Xe đưa rước công nhân viên ở xa.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.