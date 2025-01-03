Tuyển Chuyên viên đào tạo TKG Taekwang VINA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 350 - 550 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại TKG Taekwang VINA
- Tiền Giang: Lô C, Cụm KCN Trung An, Mỹ Tho
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 350 - 550 USD
- Thiết kế và đặt in ấn các bảng biểu trực quan trong xưởng
- Đánh giá 5S tại xưởng và xúc tiến việc cải thiện sau đánh 5S.
- Lên kế hoạch và thúc đẩy hoạt động Gemba của công ty tại xưởng
- Thu thập vấn đề, lập báo cáo và cải thiện vấn đề trong hoạt động Gemba
- Lên kế hoạch đào tạo công nhân đa kỹ năng tại xưởng
- Thu thập số liệu và nhập lên hệ thống và Báo cáo hoạt động, số liệu công nhân đa kỹ năng hàng tháng, hàng quý
- Hỗ trợ các bộ phận thực hiện cải tiến hoàn thành tại xưởng
- Đào tạo và hướng dẫn công nhân về hệ thống sáng kiến cải tiến
- Đề xuất các cải tiến có hiệu quả tại xưởng và tham gia đánh giá cải tiến hàng tháng
*Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 350 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tại TKG Taekwang VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TKG Taekwang VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI