Tuyển Chuyên viên đào tạo TKG Taekwang VINA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 350 - 550 USD

- Thiết kế và đặt in ấn các bảng biểu trực quan trong xưởng

- Đánh giá 5S tại xưởng và xúc tiến việc cải thiện sau đánh 5S.

- Lên kế hoạch và thúc đẩy hoạt động Gemba của công ty tại xưởng

- Thu thập vấn đề, lập báo cáo và cải thiện vấn đề trong hoạt động Gemba

- Lên kế hoạch đào tạo công nhân đa kỹ năng tại xưởng

- Thu thập số liệu và nhập lên hệ thống và Báo cáo hoạt động, số liệu công nhân đa kỹ năng hàng tháng, hàng quý

- Hỗ trợ các bộ phận thực hiện cải tiến hoàn thành tại xưởng

- Đào tạo và hướng dẫn công nhân về hệ thống sáng kiến cải tiến

- Đề xuất các cải tiến có hiệu quả tại xưởng và tham gia đánh giá cải tiến hàng tháng

*Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.