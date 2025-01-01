Tất cả địa điểm
Công việc Chuyên viên đào tạo

-

Có 1,089 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Venesa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công ty TNHH Venesa
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Venesa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công ty TNHH Venesa
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Hallo English
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Hallo English làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Hallo English
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT
Tuyển Chuyên viên đào tạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
Tuyển Chuyên viên đào tạo SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 750 USD
SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH A.j. Plast (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH A.j. Plast (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH A.j. Plast (Việt Nam)
Hạn nộp: 29/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Letrading Việt Nam
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Letrading Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Dale Carnegie Việt Nam
Tuyển Chuyên viên đào tạo Dale Carnegie Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Dale Carnegie Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Eurowindow Holding
Tuyển Chuyên viên đào tạo Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Eurowindow Holding
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH phát triển giáo dục Minh Đăng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH phát triển giáo dục Minh Đăng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
Trên 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH STS SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH STS SEN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THAI MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THAI MARKET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Truyền thông Tương Tác làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Truyền thông Tương Tác
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Seagull Cargo Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Seagull Cargo Logistics
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Thương Mại và XNK Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Thương Mại và XNK Đức Tín
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
16 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đồng Tâm
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NTQ Solution
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NTQ Solution
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm

Để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên đào tạo nhằm xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với trình độ và kỹ năng của nhân viên. Mức lương cho việc làm này dao động khoảng 11.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực Hà Nội, TP.HCM...

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên đào tạo hiện nay

Chuyên viên đào tạo là người chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn và kỹ năng cho nhân viên.

Những chuyên viên đào tạo này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá năng lực nhân sự sau đó xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo theo xu thế của thị trường và phù hợp với từng nhân viên, doanh nghiệp. Qua đó, những nhân viên này góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả công việc và thúc đẩy sự phát triển bền vững của tổ chức, doanh nghiệp.

Hiện nay thị trường trong nước ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và sản phẩm dịch vụ, trong khi nhân viên của mỗi công ty, doanh nghiệp lại có trình độ khác nhau. Do vậy, các doanh nghiệp, tổ chức cần phải có chương trình đào tạo phù hợp với từng nhân viên để nâng cao trình độ và kỹ năng của họ. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên đào tạo của các doanh nghiệp đang có xu hướng tăng cao. Theo thống kê, hiện có hàng trăm cơ hội việc làm cho vị trí chuyên viên đào tạo, cho thấy nhu cầu tuyển dụng chuyên viên đào tạo có kinh nghiệm là rất lớn.

Chuyên viên đào tạo là người chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo cho nhân viên
Chuyên viên đào tạo là người chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo cho nhân viên

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm chuyên viên đào tạo

Tùy thuộc vào cấp bậc và chuyên môn mà mức lương cho các vị trí chuyên viên đào tạo hiện nay rất phong phú, dao động từ 11.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là mức thu nhập bình quân cho các vị trí việc làm chuyên viên đào tạo mà bạn có thể tham khảo:

- Mức lương dao động theo cấp bậc:

Việc làm chuyên viên đào tạo

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Chuyên viên đào tạo

13.000.000 - 18.000.000

Chuyên viên cao cấp phát triển nội dung đào tạo

15.000.000 - 25.000.000

Trưởng nhóm đào tạo nội bộ

20.000.000 - 30.000.000
- Mức lương dao động theo vị trí:

Việc làm chuyên viên đào tạo

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Chuyên viên đào tạo truyền thông nội bộ

11.000.000 - 16.000.000

Chuyên viên Đào tạo và phát triển

15.000.000 - 25.000.000

Chuyên viên Tuyển dụng và đào Tạo

13.000.000 - 22.000.000

3. Những việc làm chuyên viên đào tạo phổ biến hiện nay

Hiện nay, việc đào tạo nhân viên đang ngày càng trở thành yếu tố quan trọng giúp cho các doanh nghiệp phát triển bền vững. Các chuyên viên đào tạo đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao kỹ năng, hiệu quả công việc của nhân sự, góp phần tạo ra môi trường làm việc năng động và gắn bó. Dưới đây là những việc làm chuyên viên đào tạo phổ biến mà bạn có thể tham khảo:

3.1. Chuyên viên đào tạo nội bộ

Chuyên viên đào tạo nội bộ là nhân sự quan trọng trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển kỹ năng của nhân viên. Những chuyên viên này không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn hiểu rõ về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và nhân sự của từng phòng ban. Với khả năng giao tiếp và lắng nghe tốt, chuyên viên đào tạo nội bộ còn thúc đẩy sự học hỏi liên tục của nhân viên, giúp doanh nghiệp duy trì sự cạnh tranh và phát triển bền vững.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên đào tạo nội bộ ngày càng cao
Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên đào tạo nội bộ ngày càng cao

3.2. Chuyên viên đào tạo và phát triển

Chuyên viên đào tạo và phát triển là vị trí thuộc bộ phận nhân sự, chịu trách nhiệm đào tạo, phát triển kỹ năng và hỗ trợ cho nhân viên trong công việc để đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài việc cung cấp kiến thức chuyên môn, chuyên viên đào tạo và phát triển còn giúp cho nhân viên phát triển toàn diện, đồng thời giữ chân những nhân sự có tài năng cho doanh nghiệp.

3.3. Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo

Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo là người chịu trách nhiệm cho việc tìm kiếm, tuyển chọn những ứng viên phù hợp và triển khai các chương trình đào tạo nhằm phát triển kỹ năng cho nhân viên. Công việc này yêu cầu người chuyên viên phải có kỹ năng giao tiếp tốt, tổ chức công việc hiệu quả, am hiểu quy trình tuyển dụng và đào tạo, có khả năng phát triển nguồn nhân lực lâu dài cho công ty. Ngoài ra, những người này cũng cần có khả năng đánh giá năng lực và cải thiện hiệu quả công việc của nhân viên.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm chuyên viên đào tạo nhiều nhất

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên đào tạo đang ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn. Mỗi khu vực đều có những đặc điểm riêng biệt về thị trường lao động, tạo ra cơ hội và thách thức cho những ứng viên trong ngành đào tạo.

4.1. Tuyển dụng việc làm chuyên viên đào tạo tại Hồ Chí Minh

TP.HCM là trung tâm kinh tế, tài chính lớn của Việt Nam có dân số trên 9 triệu người. Với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực từ công nghệ, tài chính cho đến sản xuất; nhu cầu tuyển dụng chuyên viên đào tạo tại đây đang ngày càng tăng cao. Là một nơi sở hữu nhiều công ty lớn và đa quốc gia, tính cạnh tranh trong ngành đào tạo ở TP.HCM vẫn luôn ở mức cao, yêu cầu người ứng tuyển cần có chuyên môn, kỹ năng đào tạo chuyên sâu.

Theo thống kê hàng tháng, việc làm chuyên viên đào tạo tại TP.HCM có hơn 200 tin tuyển dụng trên các website tìm kiếm việc làm. Mức lương của việc làm chuyên viên đào tạo tại đây dao động khoảng 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tập trung tại các khu vực Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp…

Nhu cầu về việc làm chuyên viên đào tạo tại TP.HCM vẫn luôn ở mức cao
Nhu cầu về việc làm chuyên viên đào tạo tại TP.HCM vẫn luôn ở mức cao

4.2. Tuyển dụng việc làm chuyên viên đào tạo tại Hà Nội

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị và văn hóa của Việt Nam với dân số khoảng 8 triệu người. Nhờ vào sự phát triển của các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức quốc tế và các công ty, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên đào tạo tại Hà Nội vẫn đang tăng cao. Do đó, tính cạnh tranh trong ngành đào tạo nhân sự tại đây đang diễn ra vô cùng gay gắt, nhiều ứng viên có trình độ cao và môi trường làm việc rất chuyên nghiệp.

Theo thống kê, mức lương của việc làm chuyên viên đào tạo tại Hà Nội dao động khoảng 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tập trung tại các khu vực Quận Đống Đa, Quận Cầu Giấy, Quận Hà Đông…

4.3. Tuyển dụng việc làm chuyên viên đào tạo tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - trung tâm kinh tế của miền Trung - là một trong những thành phố phát triển nhanh và có dân số khoảng hơn 1 triệu người. Với sự phát triển mạnh mẽ trong du lịch, công nghệ, dịch vụ, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên đào tạo tại Đà Nẵng đang dần tăng lên nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng. Tuy nhiên, do Đà Nẵng có quy mô nhỏ hơn so với các thành phố lớn nên mức độ cạnh tranh trong ngành đào tạo tại đây lại có xu hướng thấp hơn.

Theo thống kê, mức lương của việc làm chuyên viên đào tạo tại Đà Nẵng dao động khoảng 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tập trung tại các khu vực Quận Hải Châu, Quận Ngũ Hành Sơn…

4.4. Tuyển dụng việc làm chuyên viên đào tạo tại Hải Phòng

Hải Phòng là một trong những thành phố cảng lớn và có tốc độ phát triển mạnh mẽ về công nghiệp với dân số khoảng 2 triệu người. Do sự mở rộng của các khu công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và logistics, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên đào tạo tại Hải Phòng đang tăng cao. Ngoài ra, tính cạnh tranh trong ngành đào tạo nhân sự tại đây cũng đang tăng dần khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng đào tạo để phát triển nguồn nhân lực lao động chất lượng.

Theo thống kê, mức lương của việc làm chuyên viên đào tạo tại Hải Phòng dao động khoảng 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tập trung tại các khu vực Quận Hải An, Quận Dương Kinh…

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm chuyên viên đào tạo

Để trở thành một chuyên viên đào tạo chuyên nghiệp, ứng viên cần có trình độ và các kỹ năng sau đây:

  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên với các chuyên ngành liên quan như Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh,...

  • Kỹ năng nghiên cứu nâng cao: Cần có khả năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin từ Internet để cập nhật kiến thức và truyền đạt những kỹ năng mới cho nhân viên.

  • Kỹ năng giao tiếp tốt: Giao tiếp tốt giúp cho chuyên viên đào tạo có khả năng truyền đạt kiến thức và giải thích thông tin một cách rõ ràng cho nhân viên, giúp cho nhân viên hiểu và áp dụng vào công việc.

  • Kỹ năng tổ chức: Kỹ năng tổ chức giúp chuyên viên đào tạo quản lý tốt các nhiệm vụ và công việc, từ đó đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong quá trình đào tạo.

  • Kỹ năng thích ứng: Cần có khả năng nhanh chóng thích nghi và xử lý tình huống bất ngờ, đảm bảo chương trình đào tạo không bị gián đoạn.

  • Liên tục học hỏi và nâng cao kiến thức: Cần duy trì thái độ học hỏi và cập nhật kiến thức để nâng cao chuyên môn và phát triển kỹ năng, từ đó mang lại hiệu quả công việc cao.

  • Kỹ năng sư phạm: Khả năng truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu và hiệu quả giúp chuyên viên đào tạo tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng đào tạo.

Các yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm chuyên viên đào tạo
Các yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm chuyên viên đào tạo

Tóm lại, việc làm chuyên viên đào tạo là một nghề nghiệp có nhiều triển vọng trong các tổ chức và doanh nghiệp, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của nguồn nhân lực. Với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao và mức lương hấp dẫn, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên viên đào tạo là rất lớn. Tuy nhiên, để thành công, ứng viên vẫn cần phải có trình độ chuyên môn cao và khả năng làm việc sáng tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển nhân sự của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại.