Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo Và Phát Triển thu nhập 16 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 Đê La Thành, Đống Đa, Quận Đống Đa

1. Lập kế hoạch đào tạo & phát triển văn hóa tháng/quý/năm

2. Triển khai các hoạt động đào tạo

– Xây dựng hoặc chủ trì xây dựng các nội dung đào tạo

– Triển khai tổ chức các chương trình/khóa đào tạo: lên kế hoạch; chuẩn bị hậu cần, tài liệu, công cụ giảng dạy; quản lý và theo dõi học viên, đối tác; đánh giá kết quả đào tạo.

– Trực tiếp giảng dạy các khóa đào tạo; quản lý các lớp đào tạo theo kế hoạch

– Tìm kiếm, đánh giá và quản lý các nhà cung cấp đào tạo

– Triển khai các chương trình thẩm định tay nghề/đánh giá năng lực của nhân viên khối Cửa hàng

3. Triển khai các hoạt động phát triển văn hóa và truyền thông nội bộ

– Tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện nội bộ theo kế hoạch

4. Báo cáo: thực hiện các báo cáo kết quả đào tạo, các báo cáo khác theo yêu cầu

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công nếu có.

– Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Đào tạo, hoặc các chuyên ngành liên quan; có chứng nhận khóa học Kỹ năng dẫn giảng/Train the trainer, Thiết kế khóa học/Xây dựng content

– Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương, ưu tiên trong các đơn vị mô hình Tập đoàn hoặc Công ty chuỗi bán lẻ có hệ thống các cửa hàng trên toàn quốc; thế mạnh về xây dựng nội dung và triển khai đào tạo

– Kỹ năng: giao tiếp linh hoạt, kết nối tốt; có khả năng MC các chương trình nội bộ; lập kế hoạch; thiết kế hình ảnh và video cơ bản

– Yêu cầu khác: tư duy thiết kế các chương trình đào tạo, khả năng đứng lớp tốt; ham học hỏi, chủ động, cầu tiến; tiếng anh tốt là lợi thế

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)

– Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc

– Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh

– Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật; quà tặng các dịp Lễ Tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, sinh nhật, tháng 13,...

– Các hoạt động văn hóa: Teambuiding hàng năm, Happy Hour, Câu lạc bộ bóng đá, Canifa vì cộng đồng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

