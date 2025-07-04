Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH HIFUNNEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH HIFUNNEL
- Hồ Chí Minh: 37 Cao Lỗ Phường 4, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 16 - 22 Triệu
Xây dựng, phát triển và tối ưu giao diện người dùng (ưu tiên ứng viên mạnh ReactJS, NextJS).
Thiết kế và phát triển hệ thống base frontend, xây dựng thư viện component và module có khả năng tái sử dụng.
Phát triển các tính năng như đăng nhập, đăng ký, quản lý tài khoản, trình phát video, quản lý thông tin, tích hợp thanh toán online (momo, vnpay),..
Phối hợp chặt chẽ với backend team để tích hợp API, đảm bảo tính đồng bộ và ổn định cho hệ thống.
Debug, khắc phục lỗi, tối ưu hiệu năng và đảm bảo chất lượng thông qua kiểm thử kỹ lưỡng.
Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
CNTT hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm phát triển frontend từ 3 năm trở lên (ReactJS và NextJS).
Thành thạo:
+ ƯU TIÊN CÓ THỂ ĐI LÀM NGAY SAU KHI NHẬN ĐƯỢC OFFER.
+ ReactJS: Hooks, React Hook Form + Yup, Redux/Zustand/Context API/React Query, React-dnd (drag-drop), Axios/fetch, TailwindCSS, upload file, xử lý JWT...
+ NextJS: App Router hoặc SSR/SSG (getServerSideProps), dynamic routing, middleware auth, lazy loading, Next Image, SEO tối ưu
+ JavaScript/TypeScript (ES6+), HTML5, CSS3.
+ Xây dựng giao diện responsive.
Có khả năng thiết kế và xây dựng các components/modules có thể tái sử dụng chất lượng cao.
Có khả năng làm việc độc lập, xây dựng được nền tảng base cho website, tối ưu hiệu năng.
Có khả năng tự chủ động cập nhật công nghệ mới nhanh và có trách nhiệm cao.
Có kinh nghiệm với Video.js, HLS.js hoặc công nghệ trình phát video tương tự.
Biết về WebRTC, CDN tối ưu hóa streaming video.
Hiểu biết về bảo mật frontend và tối ưu hiệu năng.
Kinh nghiệm xây dựng dashboard/admin panel.
Tại CÔNG TY TNHH HIFUNNEL Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, theo kết quả kinh doanh.
14 ngày nghỉ phép 1 năm (sinh nhật, lễ giáng sinh).
Bảo hiểm xã hội, sinh nhật, hiếu hỉ, quà tặng lễ tết.
Làm việc linh hoạt giờ giấc.
Trà chiều mỗi ngày.
Review lương định kỳ 2 lần/năm (tùy theo năng lực).
Môi trường làm việc năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HIFUNNEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
