Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Gò Công

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Giám sát và đảm bảo an toàn cho công trình nhà xưởng tại Gò Công - Tiền Giang. Thực hiện các công việc như quản lý hồ sơ an toàn, tổ chức toolbox meeting, lập báo cáo an toàn hàng ngày. Làm việc với đơn vị tổng thầu cho dự án nhà xưởng kéo dài 9 tháng tại Gò Công, Tiền Giang.

Giám sát và đảm bảo an toàn cho công trình nhà xưởng tại Gò Công - Tiền Giang.

Thực hiện các công việc như quản lý hồ sơ an toàn, tổ chức toolbox meeting, lập báo cáo an toàn hàng ngày.

Làm việc với đơn vị tổng thầu cho dự án nhà xưởng kéo dài 9 tháng tại Gò Công, Tiền Giang.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Bảo hộ lao động, Xây dựng, Kỹ thuật, Môi trường hoặc các ngành liên quan. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương.

Tốt nghiệp chuyên ngành Bảo hộ lao động, Xây dựng, Kỹ thuật, Môi trường hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ chỗ ở - Mức lương chưa bao gồm tăng ca Đi làm ngay nếu đậu phỏng vấn

Có hỗ trợ chỗ ở - Mức lương chưa bao gồm tăng ca

Đi làm ngay nếu đậu phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin