Tuyển Trình dược viên Công ty CP Dược phẩm Tín Phong làm việc tại Gia Lai thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty CP Dược phẩm Tín Phong
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Gia Lai:
- Đắc Nông
- Gia Lai
- Lâm Đồng ...và 11 địa điểm khác, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
· Giới thiệu và bán sản phẩm của Công ty đến hệ thống nhà thuốc, phòng khám trong khu vực được giao;
· Phát triển thị trường, chịu trách nhiệm về độ phủ và doanh số bán hàng trên địa bàn được giao;
· Thực hiện đầy đủ chính xác các chương trình Marketing, chăm sóc khách hàng;
· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Ưu tiên những ứng viên có am hiểu về ngành dược.
· Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm
· Tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe con người
Tại Công ty CP Dược phẩm Tín Phong Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15 - 25 triệu/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược phẩm Tín Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
