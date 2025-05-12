Tuyển Trình dược viên Công ty CP Dược phẩm Tín Phong làm việc tại Gia Lai thu nhập 15 - 25 Triệu

· Giới thiệu và bán sản phẩm của Công ty đến hệ thống nhà thuốc, phòng khám trong khu vực được giao;

· Phát triển thị trường, chịu trách nhiệm về độ phủ và doanh số bán hàng trên địa bàn được giao;

· Thực hiện đầy đủ chính xác các chương trình Marketing, chăm sóc khách hàng;

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.