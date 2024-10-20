Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Triển khai đơn đặt hàng sản xuất: Chuyển kế hoạch sản xuất tháng cho các bộ phận liên quan, Phối hợp xây dựng kế hoạch sản xuất tháng, Xây dựng kế hoạch giao hàng cho từng lô, Phối hợp xây dựng kế hoạch sản xuất tuần.
2. Lập đơn đặt hàng sản xuất, theo dõi thực hiện đơn đặt hàng sản xuất, tổng kết, đánh giá kết quả đáp ứng đơn đặt hàng sản xuất
3. Thực hiện các bước, hồ sơ giao hàng thành phẩm cho khách hàng
4. Kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu, Kiểm soát tồn kho thành phẩm
5. Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, đánh giá sự hài lòng khách hàng
6. Triển khai việc nhận gia công thành phẩm, Hỗ trợ triển khai việc đi gia công thành phẩm
7. Tiếp nhận, triển khai các đề nghị thay đổi từ khách hàng, nội bộ phòng
(Làm việc tại Nhà máy Hưng Yên, có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội)

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ, tuổi từ 25-35, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về Dược, Kinh tế, Quản trị kinh doanh
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Kiến thức về sản xuất dược, kinh doanh dược, đảm bảo chất lượng
- Kiến thức về xuất khẩu, GxP, Logistic
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tốt
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và tổng hợp
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng...
- Cẩn thận, chính xác, trung thực, có ý thức kỷ luật, chịu được áp lực công việc cao

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ BHXH,BHTN, BHYT, Bảo hiểm tai nạn 24/7
- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, thưởng tháng lương 13
- Đào tạo và phát triển năng lực và chuyên môn
- Được tham gia các CLB văn hóa, các CLB thể thao: đá bóng, cầu lông, bóng chuyền, tennis,..
- Môi trường làm việc sạch sẽ, theo chuẩn GMP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

