Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Hạ Long, Phan Thiết, Thái Lan, Hàn Quốc, Canada... • Văn hoá trẻ trung, năng động, thân thiện với các hoạt động nghệ thuật giúp đội ngũ nhân sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống • Hệ thống maketing truyền thông chuyên nghiệp, bài bản • Hệ thống trải nghiệm khách hàng khác biệt và vượt trội so với thị trường bảo hiểm. Văn phòng 6 sao đẳng cấp, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh: Đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty, bao gồm kế hoạch bán hàng, tiếp cận khách hàng và các hoạt động marketing.

• Tạo sự gắn kết và động lực cho đội ngũ nhân sự: Xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo động lực và khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm để đạt được mục tiêu chung.

• Giám sát và quản lý hiệu quả hoạt động nhóm: Theo dõi, đánh giá tiến độ và hiệu quả công việc của các thành viên trong nhóm, đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh được thực hiện đúng hạn và chất lượng.

• Cập nhật và báo cáo tình hình hoạt động: Thường xuyên tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động của nhóm, phân tích các chỉ số kinh doanh và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả công việc

• Độ tuổi: 22 - 45

• Trình độ học vấn : THPT trở lên

• Có kinh nghiệm làm quản lý đội nhóm trên 1 năm

Hồ sơ:

• Profile cá nhân

• 2 ảnh 4x6 Bằng cấp ( THPT/CĐ/DH)

• Báo cáo kết quả kinh doanh

• Đơn xin việc theo mẫu

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND

Lương cứng: 6 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

