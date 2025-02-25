Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Quản lý kinh doanh

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Hạ Long, Phan Thiết, Thái Lan, Hàn Quốc, Canada... • Văn hoá trẻ trung, năng động, thân thiện với các hoạt động nghệ thuật giúp đội ngũ nhân sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống • Hệ thống maketing truyền thông chuyên nghiệp, bài bản • Hệ thống trải nghiệm khách hàng khác biệt và vượt trội so với thị trường bảo hiểm. Văn phòng 6 sao đẳng cấp, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh: Đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty, bao gồm kế hoạch bán hàng, tiếp cận khách hàng và các hoạt động marketing.
Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh
• Tạo sự gắn kết và động lực cho đội ngũ nhân sự: Xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo động lực và khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm để đạt được mục tiêu chung.
Tạo sự gắn kết và động lực cho đội ngũ nhân sự
• Giám sát và quản lý hiệu quả hoạt động nhóm: Theo dõi, đánh giá tiến độ và hiệu quả công việc của các thành viên trong nhóm, đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh được thực hiện đúng hạn và chất lượng.
Giám sát và quản lý hiệu quả hoạt động nhóm
• Cập nhật và báo cáo tình hình hoạt động: Thường xuyên tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động của nhóm, phân tích các chỉ số kinh doanh và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả công việc
Cập nhật và báo cáo tình hình hoạt động

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 22 - 45
• Trình độ học vấn : THPT trở lên
• Có kinh nghiệm làm quản lý đội nhóm trên 1 năm
Hồ sơ:
• Profile cá nhân
• 2 ảnh 4x6 Bằng cấp ( THPT/CĐ/DH)
• Báo cáo kết quả kinh doanh
• Đơn xin việc theo mẫu

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND
Lương cứng: 6 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

