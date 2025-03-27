Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Công Nghiệp Đồng Văn 1, Bạch Thượng, Duy Tiên - Hưng Yên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận kế hoạch/đơn hàng qua email từ bộ Plan

Tiếp nhận thông tin số cân- Số kiện của đơn hàng và làm hóa đơn INV trên hệ thống Sap

Chia sẻ hóa đơn cho các bộ phận liên quan

Phân loại đơn hàng để tiến hành xử lý nhập - xuất hệ thống theo yêu cầu

Cùng quản lý data tồn kho thành phẩm cuối tháng cho Plan

Công việc chi tiết sẽ được đào tạo trong quá trình thử việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty điện tử được ưu tiên.

Sử dụng được tiếng anh, hoặc tiếng hàn là 1 lợi thế

Nhiệt tình, trách nhiệm, chăm chỉ, đáng tin cậy.

Có thể sử dụng các ứng dụng văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh cùng các chế độ thưởng, phúc lợi hấp dẫn.

Cơ hội thăng tiến và phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn và kỹ năng.

Hưởng miễn phí các bữa ăn trong ca làm việc bao gồm cả ăn sáng

Hưởng miễn phí khám sức khỏe tuyển dụng đầu vào và đinh kỳ hàng năm

Chế độ Team dinner: liên hoan, pinic, xem phim,... lên đến 2,400,000đ năm người

Hưởng các ngày lễ theo luật định và nghỉ phép hàng năm ( 12 ngày phép/năm)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN từ khi thử việc, ...

Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam hàng ngày

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, năng động có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo và hướng dẫn để nắm vững quy trình và kỹ năng cần thiết

Có phòng nghỉ giải lao, minishop, happy weekend, ngày hội gia đình, trung thu, 1/6, 30/4-1/5, 8/3, 20/10, tết dương lịch, âm lịch có thưởng từ công đoàn và công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

