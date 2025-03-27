Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Đồng Văn 1, Bạch Thượng, Duy Tiên
- Hưng Yên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận kế hoạch/đơn hàng qua email từ bộ Plan
Tiếp nhận thông tin số cân- Số kiện của đơn hàng và làm hóa đơn INV trên hệ thống Sap
Chia sẻ hóa đơn cho các bộ phận liên quan
Phân loại đơn hàng để tiến hành xử lý nhập - xuất hệ thống theo yêu cầu
Cùng quản lý data tồn kho thành phẩm cuối tháng cho Plan
Công việc chi tiết sẽ được đào tạo trong quá trình thử việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành
Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty điện tử được ưu tiên.
Sử dụng được tiếng anh, hoặc tiếng hàn là 1 lợi thế
Nhiệt tình, trách nhiệm, chăm chỉ, đáng tin cậy.
Có thể sử dụng các ứng dụng văn phòng.
Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty điện tử được ưu tiên.
Sử dụng được tiếng anh, hoặc tiếng hàn là 1 lợi thế
Nhiệt tình, trách nhiệm, chăm chỉ, đáng tin cậy.
Có thể sử dụng các ứng dụng văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh cùng các chế độ thưởng, phúc lợi hấp dẫn.
Cơ hội thăng tiến và phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn và kỹ năng.
Hưởng miễn phí các bữa ăn trong ca làm việc bao gồm cả ăn sáng
Hưởng miễn phí khám sức khỏe tuyển dụng đầu vào và đinh kỳ hàng năm
Chế độ Team dinner: liên hoan, pinic, xem phim,... lên đến 2,400,000đ năm người
Hưởng các ngày lễ theo luật định và nghỉ phép hàng năm ( 12 ngày phép/năm)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN từ khi thử việc, ...
Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam hàng ngày
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, năng động có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo và hướng dẫn để nắm vững quy trình và kỹ năng cần thiết
Có phòng nghỉ giải lao, minishop, happy weekend, ngày hội gia đình, trung thu, 1/6, 30/4-1/5, 8/3, 20/10, tết dương lịch, âm lịch có thưởng từ công đoàn và công ty,...
Cơ hội thăng tiến và phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn và kỹ năng.
Hưởng miễn phí các bữa ăn trong ca làm việc bao gồm cả ăn sáng
Hưởng miễn phí khám sức khỏe tuyển dụng đầu vào và đinh kỳ hàng năm
Chế độ Team dinner: liên hoan, pinic, xem phim,... lên đến 2,400,000đ năm người
Hưởng các ngày lễ theo luật định và nghỉ phép hàng năm ( 12 ngày phép/năm)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN từ khi thử việc, ...
Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam hàng ngày
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, năng động có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo và hướng dẫn để nắm vững quy trình và kỹ năng cần thiết
Có phòng nghỉ giải lao, minishop, happy weekend, ngày hội gia đình, trung thu, 1/6, 30/4-1/5, 8/3, 20/10, tết dương lịch, âm lịch có thưởng từ công đoàn và công ty,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI